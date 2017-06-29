Индекс ММВБ в ближайшие сессии предположительно протестирует 1900-1920 пунктов - Инвестиционная палата

"На утро четверга для российского фондового рынка складывается умеренно позитивный внешний фон, что предполагает попытки роста в ходе открытия торгов, - отмечает управляющий активами Инвестиционной палаты Александр Волынский. - Индекс ММВБ в ближайшие сессии предположительно протестирует 1900-1920 пунктов, где могут последовать продажи, исходя из расчетов повторной отработки “боковика” 1800-1900. Мы надеемся на повышение индекса ММВБ к 2050-2100, 2250-2300 в следующие месяцы. Возможное возвращение к 1800-1850 рекомендуем использовать для покупок. По фьючерсу на индекс РТС (RTS-9.17, RIU7) следующими целями видим 100 000-101 000, 104 000. Попытки снижения к 90 000-95 000, скорее всего, стоит выкупать. По фьючерсу на доллар-рубль (Si-9.17, SiU7) основной поддержкой остается 59 000-59 500. Пока цены продолжают колебания выше данного уровня, мы отдаем предпочтение выкупу локальных коррекций. Если фьючерс вернется ниже 59 000, далее ждем движение к минимумам последних месяцев. Внешний фон умеренно позитивен. Америка закрылась повышением. Азия торгуется в плюсе. Итоговые рекомендации: инвесторам – “покупки от 1800-1900, 1500-1600 пунктов по индексу ММВБ”; спекулянтам – “покупки в районе 1800-1850, или в случае возвращения выше 1900-1920; продажи от 2000, 2050 пунктов по индексу ММВБ”.