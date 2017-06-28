Боковое движение на рынке нефти продолжится до конца недели - Бинбанк

"На неделе нефтяные цены предпринимали одну за другой попытку выйти из «медвежьего» канала и в среду сумели восстановиться до уровней $47. Последние данные о запасах и производстве нефти от Минэнерго США поспособствовали преодолению уровня сопротивления в $47. Несмотря на незначительный рост запасов сырой нефти, который, скорее всего, носит разовый характер, министерство сообщило о снижении запасов бензина и дистиллятов, а также о сокращении производства нефти в США за неделю на 100 тыс.барр./сутки до уровня 9,25 млн.барр./сутки. Причиной сокращения является тропический шторм, бушевавший в Мексиканском заливе на прошлой неделе, что в результате оказало поддержку нефтяным ценам. Новостной фон остается полностью нейтральным, страны – участники сделки ОПЕК+ хранят молчание, продолжая прилагать максимум усилий для удержания выполнения квот сокращения нефтедобычи на высочайших уровнях. Мы полагаем, что боковое движение цен продолжится до конца недели в диапазоне $45 – 47, нефтяной актив ожидает выхода фундаментальных данных о мировых запасах сырья, которые определят динамику цен на второе полугодие 2017 года", - отмечает аналитик Бинбанка Антон Покатович.