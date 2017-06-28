.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Боковое движение на рынке нефти продолжится до конца недели - Бинбанк
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
28 июня 2017 года 19:02
Боковое движение на рынке нефти продолжится до конца недели - Бинбанк
"На неделе нефтяные цены предпринимали одну за другой попытку выйти из «медвежьего» канала и в среду сумели восстановиться до уровней $47. Последние данные о запасах и производстве нефти от Минэнерго США поспособствовали преодолению уровня сопротивления в $47. Несмотря на незначительный рост запасов сырой нефти, который, скорее всего, носит разовый характер, министерство сообщило о снижении запасов бензина и дистиллятов, а также о сокращении производства нефти в США за неделю на 100 тыс.барр./сутки до уровня 9,25 млн.барр./сутки. Причиной сокращения является тропический шторм, бушевавший в Мексиканском заливе на прошлой неделе, что в результате оказало поддержку нефтяным ценам. Новостной фон остается полностью нейтральным, страны – участники сделки ОПЕК+ хранят молчание, продолжая прилагать максимум усилий для удержания выполнения квот сокращения нефтедобычи на высочайших уровнях. Мы полагаем, что боковое движение цен продолжится до конца недели в диапазоне $45 – 47, нефтяной актив ожидает выхода фундаментальных данных о мировых запасах сырья, которые определят динамику цен на второе полугодие 2017 года", - отмечает аналитик Бинбанка Антон Покатович.
.
29 июня 2017 года 10:13
"Цены на нефть продолжают держаться на положительной территории, - констатирует ведущий аналитик Amarkets Артем Деев. - По итогам торговой сессии среды котировки нефти марки Brent прибавили больше 1,5%, достигнув уровня $47,66 за баррель. Сохранение восстановительной динамики было обусловлено... читать дальше
.29 июня 2017 года 09:40
Фондовый рынок США вырос в среду вслед за котировками акций банков и технологических компаний. Фондовые индексы АТР растут, дорожают акции банков. Нефть растет шестую сессию подряд, Brent подорожала до $47,5 за баррель. читать дальше
.29 июня 2017 года 09:30
В среду нефть марки Brent ускорила восстановление, достигнув максимальных уровней за последние 10 дней, отмечает региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. Коснувшись отметки 47,68, актив подорожал на 1,2% и завершил торги у верхней границы... читать дальше
.29 июня 2017 года 09:18
Результирующее влияние ключевых внешних факторов на поведение российского финансового рынка сегодня в начале дня, по оценкам начальника аналитического отдела ИФК «Солид» Олега Шагова, складывается умеренно позитивным. Котировки августовских фьючерсов на нефть марки Brent поднялись в район... читать дальше
.28 июня 2017 года 18:35
На 2 июня текущего года 99% компаний из индекса S&P 500 представили финансовые результаты за I квартал 2017 года. Из них 75% отчитались лучше ожиданий Уолл-стрит по чистой прибыли и 64% - по выручке, констатирует аналитик QBF Денис Иконников. Американские компании, входящие в индекс S&P 500,... читать дальше
.28 июня 2017 года 18:18
Нефтяные котировки продолжают держаться ниже уровня в USD 50 за баррель. Растущее предложение нефти из стран вне соглашения остается основным фактором на рынке, плюс ко всему краткосрочные факторы поддержки уходят с рынка, указывает аналитик УК "Альфа-Капитал" Андрей Шенк. Ливия продолжает... читать дальше
.28 июня 2017 года 17:21
Американская валюта снижается второй день подряд, болезненно переживая очередную неудачу администрации Трампа, отмечает региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. Несмотря на то, что надежды на масштабные реформы уже давно развеялись, немногочисленные... читать дальше
.28 июня 2017 года 14:40
В настоящее время инвесторам следует проявлять бдительность при инвестировании в сырье и индекс S&P 500 - QBF
S&PGSCI - один из самых известных индексов, который служит ориентиром для оценки сырьевого рынка. В данный индекс в 2017 году входят 24 сырьевых компонента, торгующихся на биржах США и Великобритании. Сырая нефть имеет наибольший вес в индексе - 22,8% у марки WTI и 16,49% у марки Brent. В 2017... читать дальше
.28 июня 2017 года 14:08
Речь главы ЕЦБ накануне без преувеличения стала ключевой темой дня, подчеркивает аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов. М. Драги в ходе выступления отметил, что экономика продолжает восстанавливаться, политика регулятора остается аккомодационной, и ЕЦБ будет сопровождать восстановительные процессы... читать дальше
.28 июня 2017 года 13:05
Второе полугодие будет временем усиленной турбулентности на мировых фондовых рынках - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
"Вчера на рынке господствовал оптимизм, и индекс ММВБ показал локальный максимум за неделю, - отмечает заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент» Андрей Верников. - Акции "Газпрома" вышли из понижательного тренда и "Сбербанк", боковым движением... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.