Во втором полугодии средняя цена барреля нефти будет в районе 48 долларов - УК "Альфа-Капитал"

Нефтяные котировки продолжают держаться ниже уровня в USD 50 за баррель. Растущее предложение нефти из стран вне соглашения остается основным фактором на рынке, плюс ко всему краткосрочные факторы поддержки уходят с рынка, указывает аналитик УК "Альфа-Капитал" Андрей Шенк.

Ливия продолжает наращивать добычу и достигла 935 тыс. баррелей в день, и уже приблизилась к целевому уровню в 1 млн баррелей в сутки. Стабилизация политической ситуации в стране позволяет Национальной нефтяной компании наращивать добычу и осуществлять отгрузку нефти и нефтепродуктов. Аналогичная ситуация в Нигерии, что подтверждается ростом активности танкеров в портах Нигерии и Ливии.

Добыча в США продолжает расти и обновила максимум 2017 года, составив 9,35 млн баррелей в день. Другим интересным фактором остается ураган Синди, который осложнял разгрузку танкеров в Мексиканском заливе. Сейчас это краткосрочный фактор уходит, и, по мнению эксперта УК, мы сегодня увидим рост запасов нефти в США.

Наблюдая за состоянием рынка нефти, участники соглашения в формате ОПЕК+ анонсировали встречу 24 июля в России. Эта новость подтверждает намерения участников сделки отслеживать состояние рынка, что и было анонсировано на последней встрече ОПЕК. Скорее всего, решений на этой встрече не будет, а вот словесные интервенции возможны. Поэтому во втором полугодии эксперты УК не ожидают сильного роста цен на нефть, и средняя цена будет в районе USD48.