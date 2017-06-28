Компании, входящие в индекс S&P 500, по-прежнему выглядят перекупленными - QBF

На 2 июня текущего года 99% компаний из индекса S&P 500 представили финансовые результаты за I квартал 2017 года. Из них 75% отчитались лучше ожиданий Уолл-стрит по чистой прибыли и 64% - по выручке, констатирует аналитик QBF Денис Иконников. Американские компании, входящие в индекс S&P 500, продемонстрировали наибольшие темпы роста чистой прибыли с III квартала 2011 года, которые в среднем составили14% г/г. При этом результат оказался на 5 п.п. лучше первоначального прогноза. Наибольший вклад в расширение показателя внес нефтегазовый сектор благодаря увеличению средней стоимости нефти в I квартале 2017 года на 55% г/г. Без учета данного сектора средний рост чистой прибыли компаний составил 9,8% г/г. Таким образом, положительная динамика чистой прибыли наблюдаются три квартала подряд впервые с III квартала 2014 года. Наибольший подъем показали такие сектора, как финансы, сырье и технологии. При этом негативную динамику продемонстрировал только сектор телекоммуникационных услуг в основном из-за ухудшения показателей Verizon Communications, без учета которой чистая прибыль сектора просела на 0,4% г/г. Также эксперт QBF отметил, что внешний фактор оказывает влияние на выручку сектора телекоммуникационных услуг лишь на 4% в связи с высокой локализацией рынка. В то же время выручка секторов с лучшей динамикой чистой прибыли по итогам I квартала зависит от международного рынка более чем на 25%, в том числе сектора технологий - на 59%. Это создает дополнительные риски для компаний данных секторов при изменении конъюнктуры мировой экономики.

Компании из индекса S&P 500 ожидают улучшение показателя чистой рентабельности в I-III кварталах текущего года. Это, по мнению эксперта, объясняется сильными результатами компаний за I квартал 2017 года, ростом ставки ФРС США, подъемом деловой активности в стране и сильным рынком труда. Несмотря на это,75 из 112 корпораций понизили прогноз по чистой прибыли на акцию на II квартал, и только 37из 112 компаний его повысили. Ухудшение прогноза особенно наблюдается в секторах недвижимости и промышленных товаров. Тем не менее, доля негативных прогнозов по чистой прибыли на акцию находится на 7 п.п. ниже среднего за 5 лет. Таким образом, ожидается, что в среднем чистая прибыль компаний увеличится в рассматриваемом квартале на 6,6% г/г, что на 2 п.п. хуже первоначального прогноза. При этом текущий аутсайдер, сектор телекоммуникационных услуг, отметится незначительным ростом, но все же, по прогнозу, в 2017 году он покажет небольшое снижение прибыли вместе с сектором коммунальных услуг. Ожидаемый существенный рост чистой прибыли нефтегазовых компаний объясняется низкой базой предыдущих периодов. Позитивной новостью выступает прогноз на 2018 год: все компоненты S&P 500 продемонстрируют положительные темпы роста совокупной чистой прибыли на фоне ожидаемого ускорения расширения экономики США.

В целом, в I квартале2017 года американские компании из индекса S&P 500 продемонстрировали существенный рост чистой прибыли, резюмирует Д. Иконников. Между тем по показателю P/E, рассчитываемому по прогнозной прибыли на следующие 12 месяцев, компании, входящие в индекс S&P 500, по-прежнему выглядят перекупленными. В настоящее время мультипликатор равняется 17,7, тогда как пятилетние и десятилетние средние значения составляют 15,3 и 14 соответственно. Данная ситуация в наибольшей степени характерна для сектора технологий, где ForwardP/E выше пятилетнего и десятилетнего средних значений на 27,9% и на 30,6%, соответственно. Единственным исключением является сектор телекоммуникационных услуг, где ForwardP/E ниже пятилетнего и десятилетнего средних значений.