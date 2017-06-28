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28 июня 2017 года 17:21
«Ястребиные» Центробанки атакуют - eToro
Американская валюта снижается второй день подряд, болезненно переживая очередную неудачу администрации Трампа, отмечает региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. Несмотря на то, что надежды на масштабные реформы уже давно развеялись, немногочисленные оптимисты еще рассчитывали на некоторые преобразования, пусть и в более ограниченной форме, чем анонсировалось изначально. После того, как голосование по реформе системы здравоохранения снова было отложено, вероятность такого сценария свелась практически к нулю. Впрочем, как известно, рынок живет ожиданиями и зачастую поддается эмоциям, так что в случае прохождения инициативы с заметной Obamacare эти надежды снова воскреснут. В краткосрочной перспективе доллар, вероятно, будет оставаться уязвимым, особенно на фоне оптимизма европейских валют. Фунт продолжает радоваться достижению соглашения между консерваторами и лидерами ДЮП. Также новый импульс роста британской валюте придали комментарии главы Банка Англии М. Карни, который дал понять, что в ближайшие месяцы начнется сворачивание стимулов. На этом фоне фунт/доллар подпрыгнул над уровнем 1.29 и, вероятно, продолжит отыгрывать «ястребиную» риторику регулятора. "Тем временем евро отыгрывает неожиданную смену тона Драги, - резюмирует эксперт eToro. - Впрочем, единой валюте недавно пришлось спуститься с небес на землю после того, как агентство Reuters со ссылкой на источники в Европейском ЦБ сообщил, что рынки неверно интерпретировали вчерашний посыл Драги, который лишь хотел указать на восстановление экономики региона и намерение продолжать стимулирование до тех пор, пока инфляция не достигнет целевых значений. Пока ситуация полностью не прояснится, возможно, при помощи самого главы регулятора, в ближайшей перспективе евро будет оставаться в подвешенном состоянии. Впрочем, нельзя не отметить заметный технический прорыв пары, которая успела побывать на годовых максимумах и, несмотря на недавний отскок, держится на высоких позициях".
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29 июня 2017 года 10:13
"Цены на нефть продолжают держаться на положительной территории, - констатирует ведущий аналитик Amarkets Артем Деев. - По итогам торговой сессии среды котировки нефти марки Brent прибавили больше 1,5%, достигнув уровня $47,66 за баррель. Сохранение восстановительной динамики было обусловлено... читать дальше
.29 июня 2017 года 09:40
Фондовый рынок США вырос в среду вслед за котировками акций банков и технологических компаний. Фондовые индексы АТР растут, дорожают акции банков. Нефть растет шестую сессию подряд, Brent подорожала до $47,5 за баррель. читать дальше
.29 июня 2017 года 09:30
В среду нефть марки Brent ускорила восстановление, достигнув максимальных уровней за последние 10 дней, отмечает региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. Коснувшись отметки 47,68, актив подорожал на 1,2% и завершил торги у верхней границы... читать дальше
.29 июня 2017 года 09:18
Результирующее влияние ключевых внешних факторов на поведение российского финансового рынка сегодня в начале дня, по оценкам начальника аналитического отдела ИФК «Солид» Олега Шагова, складывается умеренно позитивным. Котировки августовских фьючерсов на нефть марки Brent поднялись в район... читать дальше
.28 июня 2017 года 19:02
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.28 июня 2017 года 18:35
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.28 июня 2017 года 14:40
В настоящее время инвесторам следует проявлять бдительность при инвестировании в сырье и индекс S&P 500 - QBF
S&PGSCI - один из самых известных индексов, который служит ориентиром для оценки сырьевого рынка. В данный индекс в 2017 году входят 24 сырьевых компонента, торгующихся на биржах США и Великобритании. Сырая нефть имеет наибольший вес в индексе - 22,8% у марки WTI и 16,49% у марки Brent. В 2017... читать дальше
.28 июня 2017 года 14:08
Речь главы ЕЦБ накануне без преувеличения стала ключевой темой дня, подчеркивает аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов. М. Драги в ходе выступления отметил, что экономика продолжает восстанавливаться, политика регулятора остается аккомодационной, и ЕЦБ будет сопровождать восстановительные процессы... читать дальше
.28 июня 2017 года 13:05
Второе полугодие будет временем усиленной турбулентности на мировых фондовых рынках - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
"Вчера на рынке господствовал оптимизм, и индекс ММВБ показал локальный максимум за неделю, - отмечает заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент» Андрей Верников. - Акции "Газпрома" вышли из понижательного тренда и "Сбербанк", боковым движением... читать дальше
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