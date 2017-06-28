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28 июня 2017 года 16:45
Закрытие текущего дня, скорее всего, пройдёт на отрицательной территории по российским биржевым индексам - ИК "Финам"
Инвестиционные настроения на фондовых биржах Европы в среду продолжили ухудшаться, констатирует аналитик ИК "Финам" Василий Олейник. В первой половине дня ключевые биржевые индексы там снизились на 0.2%-0.5%. В лидерах снижения рынок Германии. Российские акции пока продолжают показывать стойкость к внешнему негативу. Слабость отечественной валюты поддерживает котировки бумаг экспортёров. Рублёвый индекс ММВБ в первой половине торгов сумел показать рост на 0.2%, а вот валютный индекс РТС просел почти на 0.8%. Лучше рынка сегодня выглядят акции Лукойла (рост на 1.7%), Роснефти (+ 1.2%), ГМК (+ 0.9%) и Мосбиржи (+ 1.3%). Хуже рынка смотрятся акции Сбербанка, они теряют 0.8%. Цены на нефть, после роста накануне на 1.5%, сегодня прибавляют ещё в пределах 1%, однако рубль на это никак не реагирует. Предварительные данные от института нефти API показали снижение запасов за прошедшую неделю на 800 тысяч баррелей. Официальные данные от министерства энергетики США выйдут сегодня в 17:30. Следить стоит только за объёмом добычи. Если запасы сократятся сильнее ожиданий, но добыча вновь подскочит, это будет воспринято участниками рынка негативно. Российский рубль третий день подряд продолжает находиться под давлением, впрочем, как и большинство валют развивающихся стран. После вчерашних намёков глав мировых ЦБ о нормализации денежно-кредитной политики, волна распродаж прокатилась по всем долговым инструментам. Российские ОФЗ также не остались в стороне, поэтому и рубль немного сдал позиции. Европейская валюта второй день продолжает рост. Участники рынка начали закладываться на скорое повышение ставки в Европе и постепенный выход из программы количественного смягчения уже с начала следующего года. Рост европейской валюты и падение доллара должны подстегнуть цены на драгоценные металлы. Сегодня они прибавляют скромные 0.4%. "Техническая картина пока говорит в пользу роста, но риски более существенной коррекции в мире будут расти, - прогнозирует В. Олейник. - Закрытие двух дней подряд ниже отметки 1840 пунктов по ММВБ создаст предпосылки для новой волны снижения. Пока же цели роста и ближайшее сопротивление находится на отметке 1920 пунктов. Сегодня в 16:30 состоится ещё одно выступление главы ЕЦБ Марио Драги, которое может принести новый негатив на фондовые рынки. По США важной статистики сегодня нет, кроме нефти, но все последние данные вышли сильно слабее ожиданий. Закрытие текущего дня, скорее всего, пройдёт на отрицательной территории по российским биржевым индексам".
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29 июня 2017 года 10:13
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.29 июня 2017 года 09:30
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.29 июня 2017 года 09:18
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.28 июня 2017 года 18:35
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.28 июня 2017 года 17:21
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.28 июня 2017 года 14:40
В настоящее время инвесторам следует проявлять бдительность при инвестировании в сырье и индекс S&P 500 - QBF
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.28 июня 2017 года 14:08
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