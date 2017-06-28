В настоящее время инвесторам следует проявлять бдительность при инвестировании в сырье и индекс S&P 500 - QBF

S&PGSCI - один из самых известных индексов, который служит ориентиром для оценки сырьевого рынка. В данный индекс в 2017 году входят 24 сырьевых компонента, торгующихся на биржах США и Великобритании. Сырая нефть имеет наибольший вес в индексе - 22,8% у марки WTI и 16,49% у марки Brent. В 2017 году отношение индекса GSCI к S&P 500 впервые с создания индекса GSCI в 1970 году упало ниже 1 и составило 0,92 в мае. При этом медианное отношение за весь период составляет 4,2. Последний раз отношение индексов опускалось близко к 1 в 1999 году перед пузырем dot-com, отмечает аналитик QBF Денис Иконников.

Существенную часть индекса GSCI занимает нефть, поэтому снижение ее котировок привело к просадке индекса в 2014-2016 годах. Одновременно с этим рос индекс S&P500. В настоящее время представляет интерес, какие факторы могут привести к развороту на увеличение отношения GSCI к S&P 500. Поскольку сырье номинировано в долларах, то макроэкономические показатели необходимо брать по американской экономике. Среди макроэкономических показателей, которые потенциально могут оказать влияние на индекс GSCI, выделяются инфляция в США, динамика доллара, ставка ФРС США, общемировая конъюнктура рынка и другие.

При рассмотрении факторов, которые могли бы привести к росту GSCI и, как следствие, к увеличению его отношения к S&P 500, выявлено, что два фактора, инфляция в США и ставка ФРС США, могут оказать положительное влияние, поскольку они расширяются. Однако в последние месяцы темпы роста потребительских цен в США начинают замедляться. Вдобавок к этому не наблюдается явных драйверов для ослабления курса доллара. Таким образом, среди рассмотренных факторов нет однозначных сигналов, которые бы указывали на существенный рост индекса GSCI. При этом необходимо понимать, что данные факторы могут иметь различный вес влияния на динамику индекса GSCI. Следует также принимать во внимание и другие факторы, которые влияют на тот или иной вид сырья. Одним из способов увеличения отношения индекса GSCI к S&P 500 может быть коррекция индекса S&P 500 в свете его перекупленности: по итогам I квартала 2017 года Forward P/E для индекса S&P 500 составляет 17,7, что выше пятилетнего и десятилетнего средних значений в 15,3 и 14, соответственно. Данная ситуация в наибольшей степени характерна для сектора высоких технологии. В настоящее время инвесторам следует проявлять бдительность при инвестировании в сырье и индекс S&P 500, поскольку последний раз их отношение падало столь низко перед пузырем dot-com в начале 2000-х годов.