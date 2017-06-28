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Главная / Аналитикам / Аналитика / Торговый диапазон на сегодня составляет 59,20-60,20 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития
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28 июня 2017 года 14:25
Торговый диапазон на сегодня составляет 59,20-60,20 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития
"Курс рубля после некоторой коррекции вновь снижается к доллару, теряя поддержку в условиях завершения периода налоговых выплат, - комментирует ситуацию на валютном рынке руководитель Дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов. - Снижение к евро стало еще более чувствительным, что объясняется резким укреплением «европейца» на фоне риторики главы ЕЦБ Марио Драги. «Черное золото» торгуется в небольшом минусе после публикации отчета Американского института нефти, показавшего неожиданный рост запасов сырья в США на 851 тыс. баррелей. Сегодня инвесторы ждут выхода официального отчета Минэнерго США, который, по прогнозам, должен показать снижение запасов сырой нефти в стране на 2,25 млн баррелей. Дополнительное давление на рубль оказывает геополитический фактор. Обстановка вокруг Сирии остается крайне напряженной: США открыто обвиняют Дамаск в подготовке новой химической атаки. При этом, по словам официального представителя Госдепартамента Хизер Науэрт, ситуация на Ближнем Востоке ухудшилась после того, как Россия пришла на помощь Башару Асаду. Учитывая, что оснований для укрепления российской валюты не наблюдается, доллар к концу недели вновь может предпринять попытку закрепиться выше 60-рублевого уровня. Ожидаемый торговый диапазон на сегодня составляет 59,20-60,20 руб./долл.".
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29 июня 2017 года 10:13
"Цены на нефть продолжают держаться на положительной территории, - констатирует ведущий аналитик Amarkets Артем Деев. - По итогам торговой сессии среды котировки нефти марки Brent прибавили больше 1,5%, достигнув уровня $47,66 за баррель. Сохранение восстановительной динамики было обусловлено... читать дальше
.29 июня 2017 года 09:40
Фондовый рынок США вырос в среду вслед за котировками акций банков и технологических компаний. Фондовые индексы АТР растут, дорожают акции банков. Нефть растет шестую сессию подряд, Brent подорожала до $47,5 за баррель. читать дальше
.29 июня 2017 года 09:30
В среду нефть марки Brent ускорила восстановление, достигнув максимальных уровней за последние 10 дней, отмечает региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. Коснувшись отметки 47,68, актив подорожал на 1,2% и завершил торги у верхней границы... читать дальше
.29 июня 2017 года 09:18
Результирующее влияние ключевых внешних факторов на поведение российского финансового рынка сегодня в начале дня, по оценкам начальника аналитического отдела ИФК «Солид» Олега Шагова, складывается умеренно позитивным. Котировки августовских фьючерсов на нефть марки Brent поднялись в район... читать дальше
.28 июня 2017 года 19:02
"На неделе нефтяные цены предпринимали одну за другой попытку выйти из «медвежьего» канала и в среду сумели восстановиться до уровней $47. Последние данные о запасах и производстве нефти от Минэнерго США поспособствовали преодолению уровня сопротивления в $47. Несмотря на незначительный рост... читать дальше
.28 июня 2017 года 18:35
На 2 июня текущего года 99% компаний из индекса S&P 500 представили финансовые результаты за I квартал 2017 года. Из них 75% отчитались лучше ожиданий Уолл-стрит по чистой прибыли и 64% - по выручке, констатирует аналитик QBF Денис Иконников. Американские компании, входящие в индекс S&P 500,... читать дальше
.28 июня 2017 года 18:18
Нефтяные котировки продолжают держаться ниже уровня в USD 50 за баррель. Растущее предложение нефти из стран вне соглашения остается основным фактором на рынке, плюс ко всему краткосрочные факторы поддержки уходят с рынка, указывает аналитик УК "Альфа-Капитал" Андрей Шенк. Ливия продолжает... читать дальше
.28 июня 2017 года 17:21
Американская валюта снижается второй день подряд, болезненно переживая очередную неудачу администрации Трампа, отмечает региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. Несмотря на то, что надежды на масштабные реформы уже давно развеялись, немногочисленные... читать дальше
.28 июня 2017 года 14:40
В настоящее время инвесторам следует проявлять бдительность при инвестировании в сырье и индекс S&P 500 - QBF
S&PGSCI - один из самых известных индексов, который служит ориентиром для оценки сырьевого рынка. В данный индекс в 2017 году входят 24 сырьевых компонента, торгующихся на биржах США и Великобритании. Сырая нефть имеет наибольший вес в индексе - 22,8% у марки WTI и 16,49% у марки Brent. В 2017... читать дальше
.28 июня 2017 года 14:08
Речь главы ЕЦБ накануне без преувеличения стала ключевой темой дня, подчеркивает аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов. М. Драги в ходе выступления отметил, что экономика продолжает восстанавливаться, политика регулятора остается аккомодационной, и ЕЦБ будет сопровождать восстановительные процессы... читать дальше
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