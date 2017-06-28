Ренессанс Капитал поднял рейтинг акций Роснефти до "покупать", снизил рейтинг акций Газпрома до "держать" после пересмотра сектора

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Инвестиционная компания (ИК) "Ренессанс Капитал" пересмотрела прогнозные цены акций и депозитарных расписок анализируемых компаний нефтегазового сектора РФ, сообщается в обзоре ИК.

По итогам переоценки рекомендация была повышена для акций "Роснефти" (MOEX: ROSN) с "держать" до "покупать", а для обыкновенных акций "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) - с "продавать" до "держать".

В то же время эксперты понизили рекомендацию для акций "Газпрома" (MOEX: GAZP) с "покупать" до "держать" и для привилегированных акций "Сургутнефтегаза" - с "покупать" до "держать".

Рекомендация "покупать" была подтверждена аналитиками для акций "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH), обыкновенных и привилегированных бумаг "Татнефти" (MOEX: TATN). Для акций "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) и "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) была сохранена рекомендация "держать".

Как отмечается в обзоре, прогнозная стоимость обыкновенных и привилегированных акций "Сургутнефтегаза" отражает фундаментальную оценку компании плюс ее чистую денежную позицию. Между тем акции "Сургутнефтегаза" уже несколько лет торгуются с дисконтом, и аналитики ИК пока не видят причин, по которым он может исчезнуть. В связи с этим, несмотря на значительный потенциал роста рыночной стоимости обыкновенных и привилегированных акций "Сургутнефтегаза" до прогнозного уровня, рекомендация для этих бумаг - "держать", поясняют эксперты.

Оценки и рекомендации аналитиков для обыкновенных акций (цены в рублях):

Прогнозная цена Роснефть - 440 (текущая цена - 322,9), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена ЛУКОЙЛ - 3470 (текущая цена - 2784,5), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Газпром нефть - 200 (текущая цена - 184,20), рекомендация - держать;

Прогнозная цена Сургутнефтегаз - 90 (текущая цена - 25,56), рекомендация - держать;

Прогнозная цена Сургутнефтегаз (для привилегированных акций) - 90 (текущая цена - 28,7), рекомендация - держать;

Прогнозная цена Татнефть - 480 (текущая цена - 370,8), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Татнефть (для привилегированных акций) - 480 (текущая цена - 272,3), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Газпром - 130 (текущая цена - 119,1), рекомендация - держать;

Прогнозная цена НОВАТЭК - 650 (текущая цена - 632,3), рекомендация - держать.