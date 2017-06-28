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28 июня 2017 года 12:46
Рынок ОФЗ демонстрирует устойчивость в условиях глобального роста доходностей гособлигаций - Промсвязьбанк
Во вторник долговые рынки по всему миру оказались под давлением из-за выступления М.Драги, заявившего, что «угроза дефляции миновала», а факторы, сдерживающие рост потребительских цен в еврозоне, являются временными, отмечает аналитик Промсвязьбанка Роман Насонов. Это заставило участников рынка пересмотреть прогнозы по ужесточению денежно-кредитной политики ЕЦБ, что привело к переоценке требуемых доходностей гособлигаций. В частности, доходность 10-летних немецких бондов поднялась на 12 б.п. до 0,36%, UST-10 – на 7 б.п. до 2,2%, доходности 10-летних локальных гособлигаций Мексики, Польши, ЮАР и Бразилии выросли на 6-10 б.п. Россия на этом фоне стала исключением – доходность 10-летних ОФЗ 26207 по итогам вчерашних торгов опустилась на 1 б.п. до 7,67%, а рынок в целом продемонстрировал боковую динамику, в том числе благодаря росту цены на нефть Brent с 46 до 47 долл. за барр. Кривая доходностей ОФЗ находится в диапазоне 7,67-8,03%. С утра нефть Brent остается вблизи 46,5 долл. за барр., а доходность UST-10 продолжает расти, прибавляя еще 3 б.п. до 2,23%, поэтому доходности ОФЗ сегодня могут не удержаться на вчерашних уровнях подрасти на 2-4 б.п. вместе с госбондами других стран. В этих условиях сегодняшнее размещение 16-летних ОФЗ-ПД серии 26221 в объеме 25 млрд руб. на аукционах Минфина, вероятно, пройдет с премией 2-3 б.п. в доходности к рынку при переспросе не более чем в 1,5 раза. 2-летний флоатер 24019, скорее всего, будет размещен без дисконта к рыночной цене при переспросе в 2-2,5 раза, учитывая небольшой объем предложения – 10 млрд руб.
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28 июня 2017 года 13:05
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.28 июня 2017 года 11:00
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.27 июня 2017 года 17:25
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.27 июня 2017 года 14:35
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.27 июня 2017 года 13:45
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.27 июня 2017 года 10:38
"Котировки нефти марки Brent завершили первую торговую сессию недели на положительной территории, восстановившись до уровня $46,16 за баррель, отмечает ведущий аналитик AMarkets Артем Деев. Основной причиной роста стоимости нефтяного актива, по мнению эксперта, выступили прогнозы относительно... читать дальше
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