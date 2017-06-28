Рынок ОФЗ демонстрирует устойчивость в условиях глобального роста доходностей гособлигаций - Промсвязьбанк

Во вторник долговые рынки по всему миру оказались под давлением из-за выступления М.Драги, заявившего, что «угроза дефляции миновала», а факторы, сдерживающие рост потребительских цен в еврозоне, являются временными, отмечает аналитик Промсвязьбанка Роман Насонов. Это заставило участников рынка пересмотреть прогнозы по ужесточению денежно-кредитной политики ЕЦБ, что привело к переоценке требуемых доходностей гособлигаций. В частности, доходность 10-летних немецких бондов поднялась на 12 б.п. до 0,36%, UST-10 – на 7 б.п. до 2,2%, доходности 10-летних локальных гособлигаций Мексики, Польши, ЮАР и Бразилии

выросли на 6-10 б.п.

Россия на этом фоне стала исключением – доходность 10-летних ОФЗ 26207 по итогам вчерашних торгов опустилась на 1 б.п. до 7,67%, а рынок в целом продемонстрировал боковую динамику, в том числе благодаря росту цены на нефть Brent с 46 до 47 долл. за барр. Кривая доходностей ОФЗ находится в диапазоне 7,67-8,03%. С утра нефть Brent остается вблизи 46,5 долл. за барр., а доходность UST-10 продолжает расти, прибавляя еще 3 б.п. до 2,23%, поэтому доходности ОФЗ сегодня могут не удержаться на вчерашних уровнях подрасти на 2-4 б.п. вместе с госбондами других стран. В этих условиях сегодняшнее размещение 16-летних ОФЗ-ПД серии 26221 в объеме 25 млрд руб. на аукционах Минфина, вероятно, пройдет с премией 2-3 б.п. в доходности к рынку при переспросе не более чем в 1,5 раза. 2-летний флоатер 24019, скорее всего, будет размещен без дисконта к рыночной цене при переспросе в 2-2,5 раза, учитывая небольшой объем предложения – 10 млрд руб.