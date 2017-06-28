Не исключено, что к концу недели российская валюта вновь просядет до 60 рублей за доллар - РосЕвроБанк

"После трехдневной коррекции курс рубля стал постепенно снижаться, не исключено, что к концу недели российская валюта вновь просядет до 60 рублей к доллару. Дело в том, что ключевой фактор, который поддерживал курс рубля в последние дни – налоговые платежи, отыграл свою роль, в результате чего мы и наблюдаем продолжение ослабления рубля. Каких-либо других факторов, которые могли бы сыграть в пользу укрепления российской валюты, пока не предвидится: нефть остается ниже 50 долларов за баррель, интерес инвесторов к ОФЗ заметно снизился. Ситуацию может изменить лишь резкий скачок цен на нефть или же геополитический фактор, однако никаких предпосылок для этого нет. По нашим прогнозам, до конца следующего месяца мы будем наблюдать за постепенным движением курса рубля к комфортным для Правительства РФ значениям – 61-64 руб. за доллар США. Стоит отметить, что спрос со стороны населения на валюты также оказывает негативное влияние на курс рубля", - прогнозирует начальник отдела брокерских операций РосЕвроБанка Евгений Волков.