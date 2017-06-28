Ренессанс Капитал поднял рейтинг акций Роснефти до "покупать", снизил рейтинг акций Газпрома до "держать" после пересмотра сектора

Инвестиционная компания (ИК) "Ренессанс Капитал" пересмотрела прогнозные цены акций и депозитарных расписок анализируемых компаний нефтегазового сектора РФ, сообщается в обзоре ИК.

По итогам переоценки рекомендация была повышена для акций "Роснефти" (MOEX: ROSN) с "держать" до "покупать", а для обыкновенных акций "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) - с "продавать" до "держать".

В то же время эксперты понизили рекомендацию для акций "Газпрома" (MOEX: GAZP) с "покупать" до "держать" и для привилегированных акций "Сургутнефтегаза" - с "покупать" до "держать".

Рекомендация "покупать" была подтверждена аналитиками для акций "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH), обыкновенных и привилегированных бумаг "Татнефти" (MOEX: TATN). Для акций "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) и "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) была сохранена рекомендация "держать".