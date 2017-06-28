Цены на нефть марки Brent могут очень быстро вернуться к поддержке в $45 за баррель - AMarkets

Цены на нефть во вторник снова выросли, что стало четвёртой сессией роста подряд, констатирует ведущий аналитик Amarkets Артем Деев. Поддержку котировкам нефти продолжили оказывать ожидания вероятного снижения запасов нефти в США, а также слабый доллар, разочарованный очередной провальной законодательной инициативой администрации Трампа. Аналитика нефтяного рынка полагают, что тропический шторм в Мексиканском заливе мог привести к снижению запасов сырой нефти в штатах.

С другой стороны, вчера вечером вниманию трейдеров был представлен отчет от Американского института нефти, согласно которому запасы нефти в США на минувшей неделе не сократились, а выросли на 0,85М баррелей. Несмотря на рост последних дней, фундаментальный картина по-прежнему остается исключительной медвежьей. На прошлой неделе хедж-фонды сократили чистые длинные позиции по обеим маркам – WTI и Brent – до минимального значения за 10 месяцев, что свидетельствует об утрате инвесторами веры в способность ОПЕК восстановить баланс на мировом рынке нефти.

"Среди факторов, сдерживающих дальнейший подъём рынка, – рост добычи нефти в странах, не подписавших глобальный пакт, в том числе в Нигерии и Ливии, - указывает А. Деев. - Так, на этой неделе нефтедобыча в Ливии достигла порядка 935.000 баррелей в сутки. Добыча нефти в США выросла почти на 10% по сравнению с прошлым годом до 9,4 миллиона баррелей в сутки, а количество активных буровых установок и вовсе достигло максимального значения более чем за три года. Сегодня в центре внимания инвесторов – данные о недельных запасах нефти и нефтепродуктов в США от Управления энергетической информации (EIA). В случае увеличения запасов бензина, а также сохранения высоких показателей роста добычи, цены на нефть марки Brent очень быстро вернутся к поддержке в $45 за баррель".