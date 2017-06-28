Второе полугодие будет временем усиленной турбулентности на мировых фондовых рынках - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"

"Вчера на рынке господствовал оптимизм, и индекс ММВБ показал локальный максимум за неделю, - отмечает заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент» Андрей Верников. - Акции "Газпрома" вышли из понижательного тренда и "Сбербанк", боковым движением также вышел из понижательного тренда, проведённого со 170. Это хороший знак. В целом, группа индексных бумаг чувствует себя более-менее. Появились белые свечки на дневных графиках и это хорошо. Но конечно не надо впадать в эйфорию – цены на нефть могут вырасти до сопротивления 47,5 после чего рост сменится откатом вниз, что негативно отразится на нашем фондовом рынке".

Американский рынок закрылся на отрицательной территории. Во вторник американский Сенат решил отложить голосование по законопроекту о реформе здравоохранения. Несколько сенаторов-республиканцев заявили, что не будут голосовать за законопроект в том виде, в котором он есть, так что был большой риск, что нужного количества голосов не будет набрано. Этот провал «говорит о том, что администрация Трампа теряет политический капитал, необходимый для проведения других реформ, таких как о налогообложении и о бюджетных расходах на инфраструктуру. Валютный рынок воспринимает это как негативный фактор для доллара», – говорит старший аналитик по валютным рынкам в OANDA Альфонсо Эспарца.

В ходе своего выступления в Лондоне Джанет Йеллен вновь сказала, что повышение ставок будет постепенным и ФРС будет стараться избежать дестабилизации рынка. Глава ФРБ Филадельфии Патрик Харкер, тоже выступавший в Лондоне, подтвердил свой прогноз, что до конца года ставки будут повышены еще один раз.

Глава ЕЦБ Марио Драги во вторник на съезде ЕЦБ в Португалии сказал о необходимости сохранения стимулирования, несмотря на оздоровление экономики. Сворачивание стимулирования должно проводиться исключительно постепенно. Конкретных сроков начала сокращения объемов скупки облигаций Драги не назвал. Многие аналитики полагают, что более четкие сигналы по срокам сворачивания стимулирования ЕЦБ даст на заседании по монетарной политике в сентябре или октябре.

Ослабление доллара и закрытие инвесторами коротких позиций оказывают в последние несколько дней поддержку ценам на нефть, указывает А. Верников. Но проблема излишков запасов продолжает иметь место. Растет добыча в Нигерии, Ливии и Иране. Также растут запасы нефтепродуктов на Восточном побережье в США. Компания Colonial Pipeline сообщила о том, что впервые почти за шесть лет спрос на главном трубопроводе дистиллятов упал ниже объемов мощностей, так как на Восточном побережье сильный избыток нефти и нефтепродуктов. Очень велики объемы добычи сланцевой нефти в США и количество активных буровых установок.

Аналитики Bank of America-Merrill Lynch говорят, что спрос не растет достаточно быстро, чтобы потреблять всю добытую нефть, особенно на фоне нестабильного спроса в Восточной Азии. Избыток запасов в Китае, последствия демонетизации в Индии, старение и падение численности населения в Японии – всё это сдерживает темпы роста спроса на нефть, причем эти три страны входят в четверку крупнейших стран по закупкам нефти в мире.

МВФ сократил прогноз по экономическому росту в США на этот год до 2,1% (с 2,3% ранее) и на 2018 год до 2,1% (с 2,5% в предыдущем обзоре). Среди проблем МВФ отметил старение населения и низкий рост продуктивности. К тому же, рынок труда достиг полной занятости. Учитывая политическую неопределенность в стране, МФВ убрал предположение о проведении бюджетного стимулирования из своего прогноза. Прогноз Белого дома по экономическому росту на 3% к 2020 году МВФ назвал «маловероятным», даже в случае «идеального проведения реформ, направленных на ускорение экономического роста». Эксперты ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" считают, что второе полугодие будет временем усиленной турбулентности на мировых фондовых рынках.