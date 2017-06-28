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28 июня 2017 года 13:05
Второе полугодие будет временем усиленной турбулентности на мировых фондовых рынках - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
"Вчера на рынке господствовал оптимизм, и индекс ММВБ показал локальный максимум за неделю, - отмечает заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент» Андрей Верников. - Акции "Газпрома" вышли из понижательного тренда и "Сбербанк", боковым движением также вышел из понижательного тренда, проведённого со 170. Это хороший знак. В целом, группа индексных бумаг чувствует себя более-менее. Появились белые свечки на дневных графиках и это хорошо. Но конечно не надо впадать в эйфорию – цены на нефть могут вырасти до сопротивления 47,5 после чего рост сменится откатом вниз, что негативно отразится на нашем фондовом рынке". Американский рынок закрылся на отрицательной территории. Во вторник американский Сенат решил отложить голосование по законопроекту о реформе здравоохранения. Несколько сенаторов-республиканцев заявили, что не будут голосовать за законопроект в том виде, в котором он есть, так что был большой риск, что нужного количества голосов не будет набрано. Этот провал «говорит о том, что администрация Трампа теряет политический капитал, необходимый для проведения других реформ, таких как о налогообложении и о бюджетных расходах на инфраструктуру. Валютный рынок воспринимает это как негативный фактор для доллара», – говорит старший аналитик по валютным рынкам в OANDA Альфонсо Эспарца. В ходе своего выступления в Лондоне Джанет Йеллен вновь сказала, что повышение ставок будет постепенным и ФРС будет стараться избежать дестабилизации рынка. Глава ФРБ Филадельфии Патрик Харкер, тоже выступавший в Лондоне, подтвердил свой прогноз, что до конца года ставки будут повышены еще один раз. Глава ЕЦБ Марио Драги во вторник на съезде ЕЦБ в Португалии сказал о необходимости сохранения стимулирования, несмотря на оздоровление экономики. Сворачивание стимулирования должно проводиться исключительно постепенно. Конкретных сроков начала сокращения объемов скупки облигаций Драги не назвал. Многие аналитики полагают, что более четкие сигналы по срокам сворачивания стимулирования ЕЦБ даст на заседании по монетарной политике в сентябре или октябре. Ослабление доллара и закрытие инвесторами коротких позиций оказывают в последние несколько дней поддержку ценам на нефть, указывает А. Верников. Но проблема излишков запасов продолжает иметь место. Растет добыча в Нигерии, Ливии и Иране. Также растут запасы нефтепродуктов на Восточном побережье в США. Компания Colonial Pipeline сообщила о том, что впервые почти за шесть лет спрос на главном трубопроводе дистиллятов упал ниже объемов мощностей, так как на Восточном побережье сильный избыток нефти и нефтепродуктов. Очень велики объемы добычи сланцевой нефти в США и количество активных буровых установок. Аналитики Bank of America-Merrill Lynch говорят, что спрос не растет достаточно быстро, чтобы потреблять всю добытую нефть, особенно на фоне нестабильного спроса в Восточной Азии. Избыток запасов в Китае, последствия демонетизации в Индии, старение и падение численности населения в Японии – всё это сдерживает темпы роста спроса на нефть, причем эти три страны входят в четверку крупнейших стран по закупкам нефти в мире. МВФ сократил прогноз по экономическому росту в США на этот год до 2,1% (с 2,3% ранее) и на 2018 год до 2,1% (с 2,5% в предыдущем обзоре). Среди проблем МВФ отметил старение населения и низкий рост продуктивности. К тому же, рынок труда достиг полной занятости. Учитывая политическую неопределенность в стране, МФВ убрал предположение о проведении бюджетного стимулирования из своего прогноза. Прогноз Белого дома по экономическому росту на 3% к 2020 году МВФ назвал «маловероятным», даже в случае «идеального проведения реформ, направленных на ускорение экономического роста». Эксперты ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" считают, что второе полугодие будет временем усиленной турбулентности на мировых фондовых рынках.
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28 июня 2017 года 11:00
Цены на нефть во вторник снова выросли, что стало четвёртой сессией роста подряд, констатирует ведущий аналитик Amarkets Артем Деев. Поддержку котировкам нефти продолжили оказывать ожидания вероятного снижения запасов нефти в США, а также слабый доллар, разочарованный очередной провальной... читать дальше
.28 июня 2017 года 10:19
В ближайшие неделю-две Brent попробует закрепиться в области 45-50 долларов за баррель - ГК "Форекс Клуб"
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.28 июня 2017 года 09:50
Brent отметила четвертый день скромного подъема. На сей раз котировки даже успели заглянуть за отметку 47, но попытки тестирования оказались неудачными, и к концу дня актив расположился в районе 46,50, прибавив внутри дня 0,5%, отмечает региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в... читать дальше
.28 июня 2017 года 09:34
Цены нефти отскакивают от минимальных значений: целью является уровень в 47,3 доллара за баррель - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
"Цены нефти отскакивают от минимальных отметок. Чисто технически они уже вышли из снижающегося канала последнего месяца. Это дает надежду на продолжение роста. Первой, наиболее близкой, целью движения является уровень в 47,3 доллара за баррель (по фьючерсу BRU7). Однако представляется, что более... читать дальше
.28 июня 2017 года 09:23
Фондовые индексы США упали из-за отсрочки голосования по реформе здравоохранения. Большинство рынков акций Азии торгуются в "красной зоне", Сидней в плюсе. Цены на нефть снижаются из-за данных API о росте запасов в США, Brent выше $46,5 за баррель. читать дальше
.27 июня 2017 года 17:25
На протяжении двух последних недель единая валюта в паре с долларом демонстрировала невнятные торги, предпринимая безуспешные попытки пробоя уровня 1.12, отмечает региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. Но сегодня котировки резко взлетели к максимумам... читать дальше
.27 июня 2017 года 14:35
"Пара EUR/USD резко рванула вверх, обновив 2-недельный рекорд на уровне 1,1265, - констатирует старший аналитик ГК "Форекс Клуб" Алена Афанасьева. - Поддержал единую валюту Марио Драги. Во время своего выступления на экономическом форуме он заявил, что центробанк скоро выйдет из режима... читать дальше
.27 июня 2017 года 13:45
"Доллар накануне не смог продемонстрировать однозначной динамики, - указывает аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов. - Первоначально «американец» укреплялся на комментариях главы ФРБ Сан-Франциско, который высказал уверенность в том, что инфляция в следующем году возрастет до 2%, что в свою... читать дальше
.27 июня 2017 года 10:38
"Котировки нефти марки Brent завершили первую торговую сессию недели на положительной территории, восстановившись до уровня $46,16 за баррель, отмечает ведущий аналитик AMarkets Артем Деев. Основной причиной роста стоимости нефтяного актива, по мнению эксперта, выступили прогнозы относительно... читать дальше
.27 июня 2017 года 10:21
До получения четких данных об эффективности мер ОПЕК+ Brent может находиться в диапазоне 45-50 долл. за баррель - ГК "Форекс Клуб"
Цены на нефть основных эталонных сортов торгуются на максимальных уровнях за последнюю неделю по мере того, как участники рынка ждут, что в США по итогам прошлой недели снова будет зафиксировано падение коммерческих запасов сырой нефти и бензина, отмечает аналитик ГК "Форекс Клуб" Валерий... читать дальше
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