Сегодня возможно возобновление коррекции вниз по индексу РТС - ИФ "Олма"

Во вторник наблюдалось некоторое восстановление активности покупателей, индекс РТС превысил 1000 пунктов, констатирует аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев. Ухудшение прогноза МВФ по темпам роста ВВП США (с 2.3% до 2.1% на текущий год) в сочетании с намеками главы ЕЦБ на постепенное сворачивание мер монетарного стимулирования экономики вызвали заметное ослабление доллара США на мировом валютном рынке, что повысило сравнительную привлекательность развивающихся рынков, включая российский. Северсталь (CHMF), ранее «отстававшая» от сектора металлургии в целом, выросла на 4.5%, Сургутнефтегаз (SNGS) по дорожал на 2.6%, Мечел (MTLR) – на 2.5%.

Во втором эшелоне вновь было отмечено повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Южного Кузбасса (UKUZ) подорожали на 9.3%, МРСК Северного Кавказа (MRKK) – на 6.8%, ОГК-2 (OGKB) – на 6.7%.

Фондовые индексы США понизились на 0.5% - 1.6%, фьючерсы на индексы США торгуются ниже уровней закрытия, зафиксированных во вторник. Европейские индексы закрылись в минусе, по азиатским также наметилась коррекция вниз.

"Сегодня возможно возобновление коррекции вниз по индексу РТС, - полагает эксперт ИФ. - Приостановка (длительного) роста по фондовому индексу S&P 500, последовавшая за ухудшением прогноза МВФ по экономике США, негативно сказывается на оценках глобальными инвесторами перспектив фондового рынка в целом. Тем временем на динамику цен на энергоносители могут повлиять данные минэнергетики США по запасам нефти – участники рынка ожидают сокращения примерно на 2.6 млн. баррелей за неделю (однако API сообщает об увеличении на 0.8 млн баррелей). На валютном рынке курс доллара ША к рублю в начале торгов может оказаться под давлением вслед за заметным движением вниз по индексу доллара (DXY), но в целом, учитывая характер торгов на мировом валютном рынке, можно ожидать повышения волатильности".