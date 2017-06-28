Нефть ждет поддержки от ОПЕК - eToro

Brent отметила четвертый день скромного подъема. На сей раз котировки даже успели заглянуть за отметку 47, но попытки тестирования оказались неудачными, и к концу дня актив расположился в районе 46,50, прибавив внутри дня 0,5%, отмечает региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас.

Несмотря на обилие слухов вокруг ОПЕК, рынок не спешит реагировать. Актив планомерно движется вверх, но темпы восстановления остаются крайне медленными. На сырьевых площадках появились спекуляции на тему того, что Ливии и Нигерии, которые заметно восстановили производство за последнее время, могут предложить поучаствовать в сделке картеля. Но тут же поступили заявления от источников в ОПЕК о том, что никаких решений пока приниматься не будет. Тот факт, что производители решили не злоупотреблять вербальными интервенциями даже при столь низких ценах, говорит, по мнению эксперта, о том, что все эти разговоры далеки от реальности. Об этом, собственно, говорит и сдержанная реакция цен.

"Однако если в ближайшие дни со стороны хотя бы одной из стран, освобожденных от условий соглашения, поступят конструктивные комментарии, этого будет достаточно, чтобы ускорить текущий процесс восстановления Brent, - прогнозирует П. Салас. - К примеру, экспортеры могут обсудить хотя бы ограничение увеличения объемов добычи. В краткосрочной перспективе внимание рынка будет направлено на данные Минэнерго США. Накануне Американский институт нефти рапортовал о неожиданном росте запасов на 850 тыс., тогда как рынки ждали сокращения объемов более чем на 2 млн баррелей. Выросли также запасы бензина и дистиллятов. Если сегодняшний официальный релиз подтвердит эту мрачную картину, цены могут вернуться в район отметки 45 и даже испытать на прочность эту область, если ОПЕК не поспешит на помощь".