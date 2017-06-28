Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе 1875 пунктов по индексу ММВБ - ИФК "Солид"

Результирующее влияние ключевых внешних факторов на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по оценкам начальника аналитического отдела ИФК "Солид" Олега Шагова, складывается умеренно негативным. Котировки августовских фьючерсов на нефть марки Brent колеблются в районе отметки в $46.5 за баррель, находясь под давлением после публикации данных отраслевой статистики Американского института нефти (API), указавших на увеличение запасов «черного золота» в США. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром несут небольшие потери. Основные азиатские фондовые индикаторы большей частью демонстрируют нисходящую динамику. Премаркет европейской сессии сигнализирует о понижении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня.

"Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе 1875 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что в контексте ухудшающегося внешнего фона этот фондовый индикатор может вновь оказаться под давлением продаж, а драйвером рынка выступят ожидающиеся от Минэнерго США данные по запасам и производству нефти", - прогнозирует эксперт ИФК.