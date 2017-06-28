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28 июня 2017 года 09:15
Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе 1875 пунктов по индексу ММВБ - ИФК "Солид"
Результирующее влияние ключевых внешних факторов на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по оценкам начальника аналитического отдела ИФК "Солид" Олега Шагова, складывается умеренно негативным. Котировки августовских фьючерсов на нефть марки Brent колеблются в районе отметки в $46.5 за баррель, находясь под давлением после публикации данных отраслевой статистики Американского института нефти (API), указавших на увеличение запасов «черного золота» в США. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром несут небольшие потери. Основные азиатские фондовые индикаторы большей частью демонстрируют нисходящую динамику. Премаркет европейской сессии сигнализирует о понижении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня. "Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе 1875 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что в контексте ухудшающегося внешнего фона этот фондовый индикатор может вновь оказаться под давлением продаж, а драйвером рынка выступят ожидающиеся от Минэнерго США данные по запасам и производству нефти", - прогнозирует эксперт ИФК.
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28 июня 2017 года 13:05
Второе полугодие будет временем усиленной турбулентности на мировых фондовых рынках - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
"Вчера на рынке господствовал оптимизм, и индекс ММВБ показал локальный максимум за неделю, - отмечает заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент» Андрей Верников. - Акции "Газпрома" вышли из понижательного тренда и "Сбербанк", боковым движением... читать дальше
.28 июня 2017 года 11:00
Цены на нефть во вторник снова выросли, что стало четвёртой сессией роста подряд, констатирует ведущий аналитик Amarkets Артем Деев. Поддержку котировкам нефти продолжили оказывать ожидания вероятного снижения запасов нефти в США, а также слабый доллар, разочарованный очередной провальной... читать дальше
.28 июня 2017 года 10:19
В ближайшие неделю-две Brent попробует закрепиться в области 45-50 долларов за баррель - ГК "Форекс Клуб"
Цены на нефть основных эталонных сортов продолжают торговаться вблизи недельных максимумов, несмотря на то, что первые данные по коммерческим запасам из США за прошлую неделю оказались несколько хуже ожиданий, отмечает аналитик ГК "Форекс Клуб" Валерий Полховский. По данным Libertex, контракты... читать дальше
.28 июня 2017 года 09:50
Brent отметила четвертый день скромного подъема. На сей раз котировки даже успели заглянуть за отметку 47, но попытки тестирования оказались неудачными, и к концу дня актив расположился в районе 46,50, прибавив внутри дня 0,5%, отмечает региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в... читать дальше
.28 июня 2017 года 09:34
Цены нефти отскакивают от минимальных значений: целью является уровень в 47,3 доллара за баррель - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
"Цены нефти отскакивают от минимальных отметок. Чисто технически они уже вышли из снижающегося канала последнего месяца. Это дает надежду на продолжение роста. Первой, наиболее близкой, целью движения является уровень в 47,3 доллара за баррель (по фьючерсу BRU7). Однако представляется, что более... читать дальше
.28 июня 2017 года 09:23
Фондовые индексы США упали из-за отсрочки голосования по реформе здравоохранения. Большинство рынков акций Азии торгуются в "красной зоне", Сидней в плюсе. Цены на нефть снижаются из-за данных API о росте запасов в США, Brent выше $46,5 за баррель. читать дальше
.27 июня 2017 года 17:25
На протяжении двух последних недель единая валюта в паре с долларом демонстрировала невнятные торги, предпринимая безуспешные попытки пробоя уровня 1.12, отмечает региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. Но сегодня котировки резко взлетели к максимумам... читать дальше
.27 июня 2017 года 14:35
"Пара EUR/USD резко рванула вверх, обновив 2-недельный рекорд на уровне 1,1265, - констатирует старший аналитик ГК "Форекс Клуб" Алена Афанасьева. - Поддержал единую валюту Марио Драги. Во время своего выступления на экономическом форуме он заявил, что центробанк скоро выйдет из режима... читать дальше
.27 июня 2017 года 13:45
"Доллар накануне не смог продемонстрировать однозначной динамики, - указывает аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов. - Первоначально «американец» укреплялся на комментариях главы ФРБ Сан-Франциско, который высказал уверенность в том, что инфляция в следующем году возрастет до 2%, что в свою... читать дальше
.27 июня 2017 года 10:38
"Котировки нефти марки Brent завершили первую торговую сессию недели на положительной территории, восстановившись до уровня $46,16 за баррель, отмечает ведущий аналитик AMarkets Артем Деев. Основной причиной роста стоимости нефтяного актива, по мнению эксперта, выступили прогнозы относительно... читать дальше
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