Отечественный фондовый рынок на открытии среды предположительно потеряет - Инвестиционная палата

"Внешний фон умеренно негативен. Америка закрылась в минусе. Азия торгуется умеренным снижением. Отечественный фондовый рынок на открытии среды предположительно потеряет, отыгрывая ухудшение внешнего фона, - прогнозирует управляющий активами Инвестиционной палаты Александр Волынский. - Значимого изменения ситуации по индексу ММВБ не произошло. Мы склонны оценивать текущие колебания как “боковик” 1800-1900 в рамках процесса формирования “дна”. Однако в негативном сценарии колебания в границах 1800-1900 могут выступить паузой перед новым витком падения к 1600. Мы сохраняем надежды на рост. Потенциальное снижение к 1800-1850 по индексу ММВБ рекомендуем использовать для покупок. По фьючерсу на индекс РТС (RTS-9.17, RIU7) покупки возможны в районе 90 000-95 000.По фьючерсу на доллар-рубль (Si-9.17, SiU7) основной поддержкой остается 59 000-59 500. Пока цены продолжают колебания выше данного уровня, мы отдаем предпочтение выкупу локальных коррекций. Если фьючерс вернется ниже 59 000, далее ждем движение к минимумам последних месяцев. Итоговые рекомендации: Инвесторам – “покупки от 1800-1900, 1500-1600 пунктов по индексу ММВБ”; Спекулянтам – “покупки в районе 1800-1850, или в случае возвращения выше 1900-1920; продажи от 2000, 2050 пунктов по индексу ММВБ”.