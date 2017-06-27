У нефти есть шанс, но риски сохраняются - eToro

Нефть с переменным успехом продолжает отступать от 10-месячных минимумов. В понедельник Brent боролась за отметку 46, коснувшись в моменте уровня 46,39 и финишировав с небольшим повышением, отмечает региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас.

В текущем восстановлении роль играет фактор перепроданности актива, а также надежды на сокращение запасов и добычи углеводородов в США из-за тропического шторма Синди, который на прошлой неделе достиг побережья Мексиканского залива. В связи с погодными условиями некоторые нефтяные платформы и НПЗ были вынуждены приостановить работу, и на этом фоне есть реальный шанс увидеть временное падение активности в этом регионе и, как следствие, позитивную статистику от Минэнерго США.

"В краткосрочной перспективе этот фактор может послужить неплохой опорой в рамках развивающегося отката котировок, - прогнозирует эксперт. - Но даже в случае благоприятного сценария, эффект будет недолгим и, скорее всего, ограничится текущей неделей. Как только влияние погодных условий на побережье залива уйдет со сцены, рынок снова вспомнит о фундаментальном положении вещей в сырьевом сегменте. Так что перспективы устойчивого роста цен в более долгосрочной перспективе остаются ограниченными. Сегодня же Brent вполне способна продолжить подъем и даже немного ускориться на ожиданиях данных от Американского института нефти. Внушительное падение запасов послужит драйвером покупок нефти, которая, несмотря на 3-дневное восстановление, остается на низких позициях, которые выглядят привлекательными для покупок".