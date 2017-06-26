Пик налоговых выплат сопровождался умеренным ростом ставок МБК и поддержкой рубля - ИК "Велес Капитал"

"В понедельник банки проводили окончательные расчеты по уплате НДПИ, акцизов и НДС. В рамках данного события отток ликвидности мог достигать отметки в 600 млрд руб., хотя, судя по отрицательной динамике остатков банков на корсчетах в ЦБ в пятницу, часть предварительных платежей была осуществлена еще в конце прошлой недели. Пик налоговых выплат ставки МБК встретили ростом (+12 б.п. по MosPrime o/n), однако остались совсем недалеко от уровня ключевой ставки ЦБ. На валютном рынке рубль также ощущал поддержку от налоговых перечислений. В течение дня отечественная валюта несколько раз подходила к уровню 58,9 руб., прибавляя более 50 коп. к закрытию предыдущей недели. Котировки нефти при этом большую часть дня находились в красной зоне. К самому окончанию рабочего дня цена марки Brent опускалась почти до 45 долл. за баррель, что позволило все-таки доллару отыграть все потери в течение дня (хотя курс так и остался ниже пятничного закрытия)", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.