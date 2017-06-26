Предложение нефти будет и дальше расти - УК "Альфа-Капитал"

"Цены на нефть по итогам недели вернулись к отметкам выше 45 долл. за баррель Brent. Поддержку котировки получили со стороны данных из США и за счет хорошей статистики по спросу на нефть в Китае, - отмечает аналитик УК "Альфа-Капитал" Денис Асаинов. - Запасы в США сократились на 2,45 млн баррелей, что само по себе не столь сильный фактор поддержки, если бы не погода. Ураган «Синди» в Мексиканском заливе может привести к трудностям при разгрузке танкеров и добыче нефти на нефтяных вышках. Потребление нефтепродуктов в Китае между тем выросло на 8% г/г по итогам мая и сейчас составляет 26,5 млн тонн. За первые пять месяцев рост составил 5,2% г/г и потребление было на уровне 124,29 млн баррелей".

С другой стороны, количество активных буровых установок в США выросло на 11 единиц, что остается сдерживающим фактором для рынка нефти. А рост инвестиций в добычу сланцевой нефти на 19% с начала года означает, что этот процесс пока останавливаться не собирается. В общем, предложение нефти будет и дальше расти, уверен эксперт. Поэтому, несмотря на логичный от текущих уровней отскок, более долгосрочные перспективы нефти не столь радужны.