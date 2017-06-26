БКС поднял оценку GDR Globaltrans на 18%, рекомендует активизировать их покупку в рамках новой торговой идеи

Финансовая группа (ФГ) "БКС" повысила прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) Globaltrans на 18% - до $9,9 за штуку, сообщается в обзоре ФГ.

Рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена.

Кроме того, аналитик "БКС" Митч Митчелл рекомендует использовать недавнюю коррекцию котировок GDR Globaltrans для активизации покупок этих бумаг в рамках новой торговой идеи.