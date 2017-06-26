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26 июня 2017 года 16:02
Доллар может откатиться до 57 - "Аналитика Онлайн"
Глава Минфина в ходе интервью телеканалу Россия 1 рассказал о том, что с начала года доходы россиян стали расти. Примечательно, что данные Росстата говорят об обратном, указывает руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя. По данным главного статистического органа страны, за последние 30 месяцев доходы россиян выросли только однажды, в январе 2017 года. Эксперт напомнил, причиной этому стала разовая выплата 5000 рублей пенсионерам. Тем временем на российском валютном рынке, вслед за рынком нефти, началась коррекция. В новый рабочий понедельник на торгах московской биржи за доллар дают 59 рублей 5 копеек, евро торгуется около 66 рублей, индекс ММВБ поднялся до 1870 пунктов, а цены на смесь марки Brent держатся в районе 45,50 долларов за баррель. "Корректировка российской валюты вполне закономерна, - полагает эксперт компании. - После столь бурного роста, который мы наблюдали в последнее время, нужно немного откатить назад. Мы убеждены, что в текущих условиях стоит говорить именно о корректировке курса доллара, а не о смене наметившегося восходящего тренда. Вероятнее всего нижним пределом коррекции станут уровни 58,90 или 58,40 рублей за доллар. Однако, сохраняется и некоторый шанс возврата в район 57 рублей. В районе этих уровней есть смысл открывать новые сделки на покупку доллара. Среднесрочными целями по-прежнему являются 62 - 63 рубля".
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27 июня 2017 года 09:07
S&P 500 и Dow Jones в понедельник слабо выросли, Nasdaq потерял 0,3%. Фондовые индексы АТР изменяются разнонаправленно, японский рынок в плюсе. Нефть дорожает 4-ю сессию подряд, Brent у $46 за баррель. читать дальше
.27 июня 2017 года 09:01
Нефть с переменным успехом продолжает отступать от 10-месячных минимумов. В понедельник Brent боролась за отметку 46, коснувшись в моменте уровня 46,39 и финишировав с небольшим повышением, отмечает региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. В текущем... читать дальше
.26 июня 2017 года 18:26
"Цены на нефть по итогам недели вернулись к отметкам выше 45 долл. за баррель Brent. Поддержку котировки получили со стороны данных из США и за счет хорошей статистики по спросу на нефть в Китае, - отмечает аналитик УК "Альфа-Капитал" Денис Асаинов. - Запасы в США сократились на 2,45 млн баррелей,... читать дальше
.26 июня 2017 года 16:26
Цены на нефть могут скорректироваться ещё в пределах 8-10%, но за этим последует бурный рост - ИК "Финам"
"В ценах на нефть по-прежнему наблюдается слабость, - отмечает аналитик ИК "Финам" Василий Олейник. - Согласно пятничным данным от Baker Hughes, по итогам завершившейся 23 июня рабочей недели число буровых установок в США выросло на 8 штук, или на 0,85%, до 941 единицы. В годовом выражении число... читать дальше
.26 июня 2017 года 13:26
"Доллар сдержанно отступает в ходе утренних торгов, - комментирует аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов. - Накануне глава ФРБ Сент-Луиса выразил мнение о том, что ФРС возможно следует взять паузу в цикле повышения учетной ставки на фоне неоднозначных данных по экономике и слабого роста инфляции.... читать дальше
.26 июня 2017 года 13:04
В ближайшее время контракты Brent предпримут попытку вернуться назад к 50 долларам за баррель - ГК "Форекс Клуб"
Цены на нефть основных эталонных сортов начали неделю на позитивной ноте, несмотря на продолжающийся рост числа буровых установок в США и сохраняющийся пессимизм со стороны управляющих хедж фондами, отмечает аналитик ГК "Форекс Клуб" Валерий Полховский. По данным Libertex, контракты Brent со... читать дальше
.26 июня 2017 года 12:35
Фундаментальные причины пока оказывают сдерживающее влияние на восстановление рынке нефти - "Нордеа Банк"
"Цена на нефть Brent на утро в районе $46.00. Рынок нефти пытается восстановиться после недавнего снижения. Следует отметить, что фундаментальные причины пока оказывают сдерживающее влияние на этот тренд. Основные опасения рынка по-прежнему сосредоточены на том, что расширение глобального... читать дальше
.26 июня 2017 года 10:39
"Геополитические риски уступают место нефтяным спекуляциям, - указывает аналитик БКС Марк Брэдфорд. - Угроза кодификации американских санкций на время отошла на второй план, продление санкций ЕС ожидалось и уже было в полной мере отыграно, а саммит G20, на котором возможна долгожданная встреча... читать дальше
.26 июня 2017 года 09:32
В пятницу нефть продолжила робкие попытки подъема, отступив от долгосрочных минимумов еще на один шаг вперед. Баррель Brent коснулся максимума на 45,73, завершив торги у верхней границы внутридневного диапазона, напоминает региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ... читать дальше
.26 июня 2017 года 09:13
S&P и Nasdaq выросли в пятницу и по итогам недели, Dow Jones почти не изменился. Фондовые индексы АТР растут вслед за нефтью и технологическим сектором. Цены на нефть растут после падения по итогам прошлой недели, Brent подорожала до $46,09 за баррель. читать дальше
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