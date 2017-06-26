Цены на нефть могут скорректироваться ещё в пределах 8-10%, но за этим последует бурный рост - ИК "Финам"

"В ценах на нефть по-прежнему наблюдается слабость, - отмечает аналитик ИК "Финам" Василий Олейник. - Согласно пятничным данным от Baker Hughes, по итогам завершившейся 23 июня рабочей недели число буровых установок в США выросло на 8 штук, или на 0,85%, до 941 единицы. В годовом выражении число буровых выросло на 520 штук, или более чем в 2,23 раза. Рост добычи в США пока продолжается, а избыточное предложение никуда не уходит. С технической точки зрения, цены на нефть запросто могут скорректироваться ещё в пределах 8-10%, но за этим последует быстрый и бурный рост, так как объёмы коротких позиций у потребителей нефти бьют новые исторические рекорды. Что касается остального рынка сырья, то в сегменте промышленных металлов сегодня динамика нейтральная, а вот драгоценные металлы, без особых причин, снижаются почти на 1.5%. Российский рубль, несмотря на слабость нефтяного рынка, чувствует себя сегодня уверенно. Ему оказывает поддержку налоговый период и сегодняшний пик по платежам. Но не стоит забывать, что нефть в рублях находится вблизи отметки 2700 рублей за баррель, что говорит нам о чрезмерной перекупленности национальной валюты".