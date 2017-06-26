Ожидаем развития коррекционного движения рынка акций наверх - ВТБ 24

На текущей неделе будет закрываться квартал и полугодие, отмечает главный аналитик ВТБ 24 Станислав Клещев. Влияние календарного фактора на ход торгов в пятницу может быть весьма заметным. Если же абстрагироваться от этого момента, то предстоящая неделя обещает быть насыщена комментариями представителей ФРС, выступлением Дж.Йеллен и проводимым ЕЦБ форумом. Тема монетарной политики ведущих центробанков мира (прежде всего Федрезерва США) способна вновь оказаться в центре внимания, оказывая воздействие на курс основной валютной пары.

"Для российского финансового рынка определяющим фактором остается динамика цен на нефть, - комментирует ситуацию эксперт банка. - Полагаем, что имеются предпосылки для коррекционного движения наверх по Brent, которые приведут как к частичному восстановлению курса рубля, так и поддержат оптимизм на рынке акций. Доллар может откатиться к уровням 58.5-59 руб. на фоне положительной динамики цен на нефтяном рынке, Индекс РТС – подняться выше 1000 пунктов. Вместе с тем полагаем, что полученный импульс на ослабление рубля задаёт новые приоритеты в инвестиционных стратегиях игроков – смещение интереса к акциям компаний-экспортёров, прежде всего вне нефтяного сектора. Рассчитываем на возвращение спроса и в акции Сургутнефтегаза. Обращаем внимание, что пик дивидендных выплат - это значимый источник добавочного капитала частных инвесторов, реинвестирование которого способно, при прочих равных, обусловить положительную динамику рынка во второй половине лета. Под прицелом в первую очередь должны быть наиболее дивидендные истории. Нам в этом плане симпатичны бумаги АЛРОСА на текущих ценовых уровнях".