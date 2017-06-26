Ожидаем продолжения ралли на рынке ОФЗ в течение недели на фоне переоценки рисков санкций - БКС

Аналитики финансовой группы (ФГ) "БКС" ожидают продолжения ралли на рынке ОФЗ в течение недели по мере того, как инвесторы, вероятно, будут переоценивать риски санкций, которые могли быть существенно преувеличены.

Кроме того, в обзоре ФГ говорится, по мнению экспертов "БКС", текущий курс рубля может показаться нерезидентам привлекательным для повторного открытия длинных позиций с учетом благоприятных макроэкономических факторов.

"Поддержку также могут оказать цены на нефть, которые демонстрировали признаки восстановления в конце прошлой недели. У рубля также хорошие шансы для укрепления на этой неделе на фоне улучшения аппетита инвесторов, отскока нефтяных котировок и поддержки со стороны экспортеров. Основной риск для EM активов и валют на текущей неделе - внутриполитическая повестка в США. Так, если Сенат одобрит новый проект реформы здравоохранения, это усилит ожидания рынков относительно проведения планируемых налоговых реформ Дональда Трампа и приведет к росту доходностей UST", - говорится в обзоре.