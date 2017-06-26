БКС снизил рейтинг акций Мосбиржи до "держать" и оценку на 14%

Финансовая группа (ФГ) "БКС" понизила прогнозную стоимость акций "Московской биржи" (MOEX: MOEX) со 140 рублей до 120 рублей за штуку, сообщается в обзоре ФГ.

Кроме того, рекомендация для этих бумаг была понижена с "покупать" до "держать".

"Мы понижем прогноз по финпоказателям "Мосбиржи" в основном из-за снижения ожиданий по чистому процентному доходу. Мы также немного понизили наши прогнозы комиссионных доходов и расходов. Наши новые прогнозы показателей "Московской биржи" ниже консенсус-прогноза, что может быть связано с нашими более консервативными ожиданиями процентных доходов. Наша оценка расходов ниже прогноза компании на 1-4%, при этом мы считаем, что биржа, как правило, завышает целевые уровни по данным показателям, поэтому при замедлении роста доходов расходы окажутся ниже", - говорится в обзоре.

В то же время в обзоре отмечается, что аналитики "БКС" по-прежнему положительно оценивают активный подход биржи к развитию комиссионных направлений бизнеса. Кроме того, эксперты подтверждают свою точку зрения о том, что в условиях избыточного капитала "Московская биржа" сможет не сокращать размер дивиденда на акцию в 2017 году.

"Хотя прибыль за 2017 год, по нашим расчетам, снизится, мы подтверждаем нашу точку зрения о том, что в условиях избыточного капитала "Мосбиржа" сможет не сокращать размер дивиденда на акцию в 2017 году. Мы ожидаем сохранения размера дивидендов за 2017 год на уровне прошлого года - 7,7 рубля на акцию и дальнейшего среднегодового роста в 2018-2019 годах на 7,6%", - пишут аналитики.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Мосбиржи", основанный на оценках аналитиков 14 инвестиционных банков, составляет 133,8 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 107 рублей за штуку.