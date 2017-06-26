Налоговый период может несколько поддержать рубль в первой половине этой недели - Промсвязьбанк

На сегодняшний день (26 июня) приходится пик налоговых выплат в этом месяце, уплачиваются НДС, НДПИ и акцизы, что может оказывать локальную поддержку рублю, отмечает аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский. Но в целом в системе объем рублевой ликвидности находится на комфортном уровне (на рынке МБК ставка Mosprime o/n в пятницу ушла ниже ключевой, опустившись до 8,96%), соответственно, сильного влияния на рубль со стороны фактора налогов не ожидается. Завершится налоговый период в эту среду уплатой налога на прибыль (совокупно весь объем налоговых платежей на этой неделе оценивается в 940-950 млрд руб.)

"На горизонте ближайших недель фактором поддержки рубля может выступать близость дивидендного сезона, - считает эксперт банка. - Среднесрочно мы по-прежнему считаем, что рубль заметно переукреплен по отношению к нефтяным котировкам, и на горизонте третьего квартала по мере сезонного ухудшения сальдо текущего счета эта переоценка в рубле будет постепенно нивелироваться. Однако сдерживать ослабление рубля и оказывать локальную поддержку национальной валюте сейчас может приближение дивидендного сезона для российских компаний. По нашим оценкам, с конца июня по начало августа крупнейшие российские экспортеры выплатят около 750 млрд руб. в виде дивидендов. Локальные коррекции в рубле могут использоваться экспортерами для конвертации части валютной выручки по приемлемому для себя курсу. Импульс на ослабление рубля в конце прошлой недели приостановился, и, на наш взгляд, на горизонте ближайшей пары недель пара доллар/рубль может обосноваться в диапазоне 58-60 руб/долл. Ключевой историей для российского рубля остается динамика нефтяного рынка, поэтому корреляция между рублем и ценами на нефть остается на высоком уровне".