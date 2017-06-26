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Главная / Аналитикам / Аналитика / Торговый диапазон на сегодня составляет 58,50-59,50 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития
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26 июня 2017 года 14:45
Торговый диапазон на сегодня составляет 58,50-59,50 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития
"Рубль в понедельник укрепляется по отношению к доллару, обыгрывая позитивную динамику нефтяных цен, - отмечают аналитики Уральского Банка Реконструкции и Развития. - Поддержку национальной валюте оказывают также продажа выручки экспортерами и повышение спроса на долговые обязательства РФ на фоне относительной стабилизации внешнеполитической конъюнктуры. Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent сегодня уверенно торгуются выше уровня 46 долл./барр. «Черное золото» воспользовалось некоторым ослаблением доллара: «американец» находится под давлением из-за сомнений инвесторов в гарантированном повышении ставки ФРС до конца года. Кроме того, на рынок влияет закрытие игроками коротких позиций. Однако сохранение действия ключевых негативных факторов (увеличение поставок странами, не подписавшими глобальный пакт ОПЕК, и наращивание буровой активности в США) говорят о том, что сырьевые котировки вскоре снова могут пойти вниз, увлекая за собой рубль. Ожидаемый торговый диапазон на сегодня составляет 58,50-59,50 руб./долл.".
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27 июня 2017 года 09:07
S&P 500 и Dow Jones в понедельник слабо выросли, Nasdaq потерял 0,3%. Фондовые индексы АТР изменяются разнонаправленно, японский рынок в плюсе. Нефть дорожает 4-ю сессию подряд, Brent у $46 за баррель. читать дальше
.27 июня 2017 года 09:01
Нефть с переменным успехом продолжает отступать от 10-месячных минимумов. В понедельник Brent боролась за отметку 46, коснувшись в моменте уровня 46,39 и финишировав с небольшим повышением, отмечает региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. В текущем... читать дальше
.26 июня 2017 года 18:26
"Цены на нефть по итогам недели вернулись к отметкам выше 45 долл. за баррель Brent. Поддержку котировки получили со стороны данных из США и за счет хорошей статистики по спросу на нефть в Китае, - отмечает аналитик УК "Альфа-Капитал" Денис Асаинов. - Запасы в США сократились на 2,45 млн баррелей,... читать дальше
.26 июня 2017 года 16:26
Цены на нефть могут скорректироваться ещё в пределах 8-10%, но за этим последует бурный рост - ИК "Финам"
"В ценах на нефть по-прежнему наблюдается слабость, - отмечает аналитик ИК "Финам" Василий Олейник. - Согласно пятничным данным от Baker Hughes, по итогам завершившейся 23 июня рабочей недели число буровых установок в США выросло на 8 штук, или на 0,85%, до 941 единицы. В годовом выражении число... читать дальше
.26 июня 2017 года 13:26
"Доллар сдержанно отступает в ходе утренних торгов, - комментирует аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов. - Накануне глава ФРБ Сент-Луиса выразил мнение о том, что ФРС возможно следует взять паузу в цикле повышения учетной ставки на фоне неоднозначных данных по экономике и слабого роста инфляции.... читать дальше
.26 июня 2017 года 13:04
В ближайшее время контракты Brent предпримут попытку вернуться назад к 50 долларам за баррель - ГК "Форекс Клуб"
Цены на нефть основных эталонных сортов начали неделю на позитивной ноте, несмотря на продолжающийся рост числа буровых установок в США и сохраняющийся пессимизм со стороны управляющих хедж фондами, отмечает аналитик ГК "Форекс Клуб" Валерий Полховский. По данным Libertex, контракты Brent со... читать дальше
.26 июня 2017 года 12:35
Фундаментальные причины пока оказывают сдерживающее влияние на восстановление рынке нефти - "Нордеа Банк"
"Цена на нефть Brent на утро в районе $46.00. Рынок нефти пытается восстановиться после недавнего снижения. Следует отметить, что фундаментальные причины пока оказывают сдерживающее влияние на этот тренд. Основные опасения рынка по-прежнему сосредоточены на том, что расширение глобального... читать дальше
.26 июня 2017 года 10:39
"Геополитические риски уступают место нефтяным спекуляциям, - указывает аналитик БКС Марк Брэдфорд. - Угроза кодификации американских санкций на время отошла на второй план, продление санкций ЕС ожидалось и уже было в полной мере отыграно, а саммит G20, на котором возможна долгожданная встреча... читать дальше
.26 июня 2017 года 09:32
В пятницу нефть продолжила робкие попытки подъема, отступив от долгосрочных минимумов еще на один шаг вперед. Баррель Brent коснулся максимума на 45,73, завершив торги у верхней границы внутридневного диапазона, напоминает региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ... читать дальше
.26 июня 2017 года 09:13
S&P и Nasdaq выросли в пятницу и по итогам недели, Dow Jones почти не изменился. Фондовые индексы АТР растут вслед за нефтью и технологическим сектором. Цены на нефть растут после падения по итогам прошлой недели, Brent подорожала до $46,09 за баррель. читать дальше
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