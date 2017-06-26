Торговый диапазон на сегодня составляет 58,50-59,50 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития

"Рубль в понедельник укрепляется по отношению к доллару, обыгрывая позитивную динамику нефтяных цен, - отмечают аналитики Уральского Банка Реконструкции и Развития. - Поддержку национальной валюте оказывают также продажа выручки экспортерами и повышение спроса на долговые обязательства РФ на фоне относительной стабилизации внешнеполитической конъюнктуры. Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent сегодня уверенно торгуются выше уровня 46 долл./барр. «Черное золото» воспользовалось некоторым ослаблением доллара: «американец» находится под давлением из-за сомнений инвесторов в гарантированном повышении ставки ФРС до конца года. Кроме того, на рынок влияет закрытие игроками коротких позиций. Однако сохранение действия ключевых негативных факторов (увеличение поставок странами, не подписавшими глобальный пакт ОПЕК, и наращивание буровой активности в США) говорят о том, что сырьевые котировки вскоре снова могут пойти вниз, увлекая за собой рубль. Ожидаемый торговый диапазон на сегодня составляет 58,50-59,50 руб./долл.".