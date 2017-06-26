Фундаментальные причины пока оказывают сдерживающее влияние на восстановление рынке нефти - "Нордеа Банк"

"Цена на нефть Brent на утро в районе $46.00. Рынок нефти пытается восстановиться после недавнего снижения. Следует отметить, что фундаментальные причины пока оказывают сдерживающее влияние на этот тренд. Основные опасения рынка по-прежнему сосредоточены на том, что расширение глобального предложения продолжит препятствовать эффекту сокращения производства в рамках соглашения ОПЕК+. Локально против оптимизма играет новостной фон, связанный с данными о повышении уровня добычи в Ливии, а также очередном росте числа буровых в США, которые демонстрируют положительную динамику 23-ю неделю к ряду. В то же время, текущее ослабление позиций доллара к основным валютам дает небольшой шанс нефти на дальнейшее сдержанное восстановление в ближайшее время. Brent краткосрочно $45.5-47.3", - указывает аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов.