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Главная / Аналитикам / Аналитика / Рубль сдержанными темпами восстанавливает потери - "Нордеа Банк"
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26 июня 2017 года 13:26
Рубль сдержанными темпами восстанавливает потери - "Нордеа Банк"
"Доллар сдержанно отступает в ходе утренних торгов, - комментирует аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов. - Накануне глава ФРБ Сент-Луиса выразил мнение о том, что ФРС возможно следует взять паузу в цикле повышения учетной ставки на фоне неоднозначных данных по экономике и слабого роста инфляции. Однако большинство голосующих членов американского регулятора, как и сама глава Дж. Йеллен, склоняются к поддержанию темпов нормализации денежно-кредитной политики. В целом стоит заметить, что отсутствие явных тем/драйверов в последнее время приводят рынок к «боковику». На текущей неделе в фокусе площадок будут данные по личным потребительским расходам в США (пт.). В случае выхода «мягких» данных дефляционные опасения подрастут, что действительно повышает риск паузы в нормализации ДКП и снижает вероятность повышения ставки ФРС в сентябре. Доллар в этом случае окажется под давлением. Однако мы не рассматриваем этот вариант как базовый". В ЕС основное внимание также на инфляцию (пт.), которая как ожидается снизится по причине более низких цен на нефть, что также приведет к смещению ожиданий по сокращению покупки активов ЕЦБ на более поздние сроки. Как итог в паре EUR/USD по итогам недели «американец» имеет больше шансов укрепиться. Сегодня в фокусе выступление главы ЕЦБ в рамках ежегодного форума. Краткосрочные ориентиры EURUSD - 1.11-1.123. "Рубль сдержанными темпами восстанавливает потери, - констатирует Д. Давыдов. - Поддержкой национальной валюте выступают подрастающие нефтяные цены и большая активность со стороны экспортеров, которые продают валюту для уплаты налоговых платежей, пик которых приходится на сегодняшний день. Кроме того, стоит отметить ослабление позиций доллара в последние дни, что наряду с прочими ЕМ валютами, избавляет рубль от дополнительного давления. На горизонте недели USD/RUB ожидаем на отметках – 58.0-60.0".
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27 июня 2017 года 09:07
S&P 500 и Dow Jones в понедельник слабо выросли, Nasdaq потерял 0,3%. Фондовые индексы АТР изменяются разнонаправленно, японский рынок в плюсе. Нефть дорожает 4-ю сессию подряд, Brent у $46 за баррель. читать дальше
.27 июня 2017 года 09:01
Нефть с переменным успехом продолжает отступать от 10-месячных минимумов. В понедельник Brent боролась за отметку 46, коснувшись в моменте уровня 46,39 и финишировав с небольшим повышением, отмечает региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. В текущем... читать дальше
.26 июня 2017 года 18:26
"Цены на нефть по итогам недели вернулись к отметкам выше 45 долл. за баррель Brent. Поддержку котировки получили со стороны данных из США и за счет хорошей статистики по спросу на нефть в Китае, - отмечает аналитик УК "Альфа-Капитал" Денис Асаинов. - Запасы в США сократились на 2,45 млн баррелей,... читать дальше
.26 июня 2017 года 16:26
Цены на нефть могут скорректироваться ещё в пределах 8-10%, но за этим последует бурный рост - ИК "Финам"
"В ценах на нефть по-прежнему наблюдается слабость, - отмечает аналитик ИК "Финам" Василий Олейник. - Согласно пятничным данным от Baker Hughes, по итогам завершившейся 23 июня рабочей недели число буровых установок в США выросло на 8 штук, или на 0,85%, до 941 единицы. В годовом выражении число... читать дальше
.26 июня 2017 года 13:04
В ближайшее время контракты Brent предпримут попытку вернуться назад к 50 долларам за баррель - ГК "Форекс Клуб"
Цены на нефть основных эталонных сортов начали неделю на позитивной ноте, несмотря на продолжающийся рост числа буровых установок в США и сохраняющийся пессимизм со стороны управляющих хедж фондами, отмечает аналитик ГК "Форекс Клуб" Валерий Полховский. По данным Libertex, контракты Brent со... читать дальше
.26 июня 2017 года 12:35
Фундаментальные причины пока оказывают сдерживающее влияние на восстановление рынке нефти - "Нордеа Банк"
"Цена на нефть Brent на утро в районе $46.00. Рынок нефти пытается восстановиться после недавнего снижения. Следует отметить, что фундаментальные причины пока оказывают сдерживающее влияние на этот тренд. Основные опасения рынка по-прежнему сосредоточены на том, что расширение глобального... читать дальше
.26 июня 2017 года 10:39
"Геополитические риски уступают место нефтяным спекуляциям, - указывает аналитик БКС Марк Брэдфорд. - Угроза кодификации американских санкций на время отошла на второй план, продление санкций ЕС ожидалось и уже было в полной мере отыграно, а саммит G20, на котором возможна долгожданная встреча... читать дальше
.26 июня 2017 года 09:32
В пятницу нефть продолжила робкие попытки подъема, отступив от долгосрочных минимумов еще на один шаг вперед. Баррель Brent коснулся максимума на 45,73, завершив торги у верхней границы внутридневного диапазона, напоминает региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ... читать дальше
.26 июня 2017 года 09:13
S&P и Nasdaq выросли в пятницу и по итогам недели, Dow Jones почти не изменился. Фондовые индексы АТР растут вслед за нефтью и технологическим сектором. Цены на нефть растут после падения по итогам прошлой недели, Brent подорожала до $46,09 за баррель. читать дальше
.23 июня 2017 года 17:21
В среднесрочной перспективе евро будет чувствительнее реагировать на поступающие экономические данные - eToro
"Евро укрепляется, но скромными темпами. В моменте пара EUR/USD "коснулась" максимумов понедельника на 1,1187, но на тестирование отметки 1,12 так и не решилась. Единая валюта "переваривает" неоднозначную статистику из Еврозоны по деловой активности. PMI в производстве подскочил в июне к 6-летнему... читать дальше
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