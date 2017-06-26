В ближайшее время контракты Brent предпримут попытку вернуться назад к 50 долларам за баррель - ГК "Форекс Клуб"

Цены на нефть основных эталонных сортов начали неделю на позитивной ноте, несмотря на продолжающийся рост числа буровых установок в США и сохраняющийся пессимизм со стороны управляющих хедж фондами, отмечает аналитик ГК "Форекс Клуб" Валерий Полховский.

По данным Libertex, контракты Brent со сроком экспирации в августе на бирже ICE в Лондоне 26 июня в 10:30 по московскому времени торговались на уровне 46,31 доллара за баррель, прибавив с открытия недели на 1,2%. Американский эталон WTI находился в районе 43,56, дорожая за этот период на 0,8%.

Нефтесервисная компания baker Hughes по итогам прошлой недели зафиксировала рост числа буровых установок в США на 11 единиц до 758 штук. По данным национальной комиссии по торговле фьючерсами (CFTC), число длинных позиций по нефти WTI за прошлую неделю сократилось на 5,7%, до 8-месячных минимумов. Число коротких позиций выросло на 34%.

Пессимизм участников рынка относительно динамики цен на нефть постоянно возрастает, уверен эксперт ГК. Это находит свое отражение в динамике числа чистых длинных позиций. Однако, как показывает практика, ближе ко дну тренда пессимизм часто достигает максимальных значений. Так было и 8 месяцев назад, напоминает В. Полховский, когда число длинных позиций существенно сократилось, прежде чем рынок отметился ростом почти на 20%.

"Учитывая, что факторы, двигающие котировки вниз, сейчас не выглядят однозначно негативными, можно полагать, что в ближайшее время на рынке может произойти разворот, - прогнозирует аналитик ГК "Форекс Клуб". - Ну, или, как минимум, падение цен приостановится. Чего сейчас боятся на рынке? В первую очередь, что рост добычи в США и Ливии перекроет усилия ОПЕК+. Однако давайте посчитаем. Ливия и США в лучшем случае прибавят на рынок в 2017 году 1,2 миллиона баррелей в сутки. Мировой спрос вырастет на 1,2-1,5 миллиона баррелей в сутки. ОПЕК+ сократили добычу на 1,8 миллиона. Получается, чистый спрос снизится, как минимум, на 1,8миллиона баррелей. Поэтому падение цен на нефть почти к 40 долларам выглядит малообоснованным. Полагаю, что в ближайшее время контракты Brent предпримут попытку вернуться назад к 50 долларам за баррель".