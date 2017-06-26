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26 июня 2017 года 11:44
Рубль продолжил отыгрывать потери с позволения нефтяных цен - Банк "Зенит"
Пятничные торги валютного рынка завершились умеренным укреплением рубля, напоминают эксперты банка "Зенит". Российская валюта отыгрывала потери прошлой недели, что сопровождалось аналогичной динамикой нефтяного рынка. Курс доллара на закрытие биржи составил 59.39 руб. (-55 коп.), курс евро – 66.48 руб. (-41 коп.). На международном валютном рынке доллар сдавал позиции на неуверенных заявлениях представителей Федрезерва относительно дальнейшего изменения параметров денежно-кредитной политики. По итогам дня основная валютная пара поднялась на 40 бп до $1.1190. "Волна ослабления рубля постепенно утихает по мере поддержки со стороны восстановления нефтяных котировок, - констатируют аналитики банка. - На неделе рубль будет поддержан за счет покупки валюты экспортерами для уплаты налогов. Оставшийся объем платежей составит порядка 900 млрд руб. С учетом относительно высоких номинальных курсов, компании могут более активно проявить себя на валютном рынке. Внешние рынки сохраняют безыдейность, поэтому нефтяной рынок служит для них основным ориентиром. Таким образом, формальных поводов для отказа от инвестиций в развивающиеся рынки сейчас пока не наблюдается, внешний фон для рубля должен остаться нейтральным".
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27 июня 2017 года 09:07
S&P 500 и Dow Jones в понедельник слабо выросли, Nasdaq потерял 0,3%. Фондовые индексы АТР изменяются разнонаправленно, японский рынок в плюсе. Нефть дорожает 4-ю сессию подряд, Brent у $46 за баррель. читать дальше
.27 июня 2017 года 09:01
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.26 июня 2017 года 18:26
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.26 июня 2017 года 16:26
Цены на нефть могут скорректироваться ещё в пределах 8-10%, но за этим последует бурный рост - ИК "Финам"
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.26 июня 2017 года 13:26
"Доллар сдержанно отступает в ходе утренних торгов, - комментирует аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов. - Накануне глава ФРБ Сент-Луиса выразил мнение о том, что ФРС возможно следует взять паузу в цикле повышения учетной ставки на фоне неоднозначных данных по экономике и слабого роста инфляции.... читать дальше
.26 июня 2017 года 13:04
В ближайшее время контракты Brent предпримут попытку вернуться назад к 50 долларам за баррель - ГК "Форекс Клуб"
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.26 июня 2017 года 12:35
Фундаментальные причины пока оказывают сдерживающее влияние на восстановление рынке нефти - "Нордеа Банк"
"Цена на нефть Brent на утро в районе $46.00. Рынок нефти пытается восстановиться после недавнего снижения. Следует отметить, что фундаментальные причины пока оказывают сдерживающее влияние на этот тренд. Основные опасения рынка по-прежнему сосредоточены на том, что расширение глобального... читать дальше
.26 июня 2017 года 10:39
"Геополитические риски уступают место нефтяным спекуляциям, - указывает аналитик БКС Марк Брэдфорд. - Угроза кодификации американских санкций на время отошла на второй план, продление санкций ЕС ожидалось и уже было в полной мере отыграно, а саммит G20, на котором возможна долгожданная встреча... читать дальше
.26 июня 2017 года 09:32
В пятницу нефть продолжила робкие попытки подъема, отступив от долгосрочных минимумов еще на один шаг вперед. Баррель Brent коснулся максимума на 45,73, завершив торги у верхней границы внутридневного диапазона, напоминает региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ... читать дальше
.26 июня 2017 года 09:13
S&P и Nasdaq выросли в пятницу и по итогам недели, Dow Jones почти не изменился. Фондовые индексы АТР растут вслед за нефтью и технологическим сектором. Цены на нефть растут после падения по итогам прошлой недели, Brent подорожала до $46,09 за баррель. читать дальше
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