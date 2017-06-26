Курс рубля на неделе продолжит падение даже при нейтральной динамике цен на нефть - РосЕвроБанк

"Курс рубля на новой неделе продолжит падение, даже в том случае, если цены на нефть будут демонстрировать нейтральную динамику. Дело в том, что российская валюта к концу месяца лишится поддержки со стороны экспортеров, которые закупали рубль для расчетов по налогам. На этом фоне, курс доллара может закрепиться выше 60 рублей и консолидироваться у этой отметки. Более того, не стоит забывать, что на рубль будет давить угроза введения новых санкций, которые предполагают запрет на покупку российского госдолга, такие действия властей США могут привести к «пересыханию» притока валюты в страну, что крайне негативно скажется на курсе рубля. По нашим прогнозам, курс рубля продолжит торговаться у верхней планки коридора 58,5-61,5 до конца текущего месяца, даже в случае роста цен выше $50 за баррель", - делится прогнозами начальник отдела брокерских операций РосЕвроБанка Евгений Волков.