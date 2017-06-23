В понедельник индекс ММВБ может вырасти до 1877 пунктов, а индекс РТС – до 997 пунктов - "Golden Hills–КапиталЪ АМ"

"Российский фондовый рынок вырос под влиянием спроса на сектора металлургии, телекоммуникаций и электроэнергетики. Инвесторы позитивно завершали неделю, прошедшую неровно под влиянием корпоративных новостей. Судя по фундаментальным показателям, российский фондовый рынок может скоро отскочить от минимумов по некоторым ключевым ценным бумагам, например, "Газпрому". В понедельник индекс ММВБ может вырасти до 1877 пунктов, а индекс РТС – до 997 пунктов при снижении пары доллар/рубль в район 59,4 руб." – полагает директор аналитического департамента "Golden Hills–КапиталЪ АМ" Михаил Крылов.