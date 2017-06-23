Сохранение негативного внешнего фона пока будет сдерживать укрепление рубля - Бинбанк

"По итогам прошедшей недели рубль стал лидером по масштабу ослабления к доллару среди валют стран с формирующимися рынками: по сравнению с уровнем закрытия в прошлую пятницу его курс упал почти на 3% в условиях снижения цен на нефть приблизительно на 4%. На 0,5-1% ослабли национальные валюты Бразилии, ЮАР, Мексики. К концу недели цены на нефть стабилизировались немного выше уровня 45 долларов/баррель, доллар – незначительно ниже 60 рублей, вернулся интерес инвесторов к ОФЗ. Банк России поддержал интерес к российским облигациям, в очередной раз озвучив намерение продолжать снижение ключевой ставки. На следующей неделе, как и в целом в ближайшее время, будет повышен интерес к статистике по американской экономике: ФРС США пытается настроить инвесторов на возможность еще одного повышения ставки в 2017 году, но убедить в этом рынки смогут только достаточно сильные макроэкономические данные. По ожиданиям аналитиков, опрошенных Bloomberg, дефлятор потребительских расходов в США в мае мог снизиться с 1,7% до 1,5%, и реализация подобных прогнозов не должна создать дополнительного давления на курс рубля. Тем не менее, укрепление рубля, вероятно, пока будет сдержанным в условиях относительно низкого уровня цен на нефть и повышенного уровня внешних рисков - 58-60,3 рубля/доллар", - отмечает главный аналитик Бинбанка Наталья Ващелюк.