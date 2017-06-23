Рынок акций будет следить за "чёрным золотом" - "Открытие Брокер"

"Вечер может оказаться довольно интересным, если представители ФРС смогут удивить рынок своей позицией. Впрочем, для нефти более важным станет отчёт Baker Hughes. Если и при таких ценах продолжит расти буровая активность в США, то планы на коррекцию котировок вверх будут отменены. Соответственно, российский рынок акций будет следить за "чёрным золотом". Фьючерс на S&P 500 торговался в незначительном "плюсе", что обещает спокойное открытие торгов в США", - отмечает аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.