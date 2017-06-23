.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Аналитикам
Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  Желающих покупать акции РФ на слабости за прошедшую неделю было мало - БКС
.
Динамика мировых рынков
.
Валютный рынок
Индикаторы
Товарный рынок
Финансовые инструменты: фьючерсы
Ежедневные итоги: товары
Новости и аналитика
.
Лента новостей
Мнения аналитиков
Лента комментариев
Базы данных
.
База эмитентов
Финансовые инструменты
Рэнкинги ИФ100
Кредитные рейтинги
23 июня 2017 года 16:10

Желающих покупать акции РФ на слабости за прошедшую неделю было мало - БКС

Финансовая группа (ФГ) "БКС" провела анализ операций клиентов "БКС" с основными бумагами, торгующимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX), за неделю, завершившуюся 21 июня 2017 года, говорится в обзоре экспертов ФГ Вячеслава Смольянинова и Василия Мордовцева.

По итогам проведенного анализа эксперты пришли к выводу, что пока желающих покупать на падающем рынке акций РФ мало. Стратегии покупать на слабости пока придерживаются только институциональные инвесторы, которые являются чистыми покупателями третью неделю подряд.

В то же время розничные инвесторы продолжают целенаправленно сокращать позиции в акциях РФ. "Средний объем длинных позиций среди наиболее ликвидных бумаг на "Московской бирже" сократился на 0,7%. Объем коротких позиций снижается, и тоже незначительно. Таким образом, розничные инвесторы фактически решили пересидеть просадку рынка, не пытаясь поймать "падающий нож" или получить прибыль от снижения рынка", - говорится в обзоре.

Держатели российских ETF запаниковали и вывели из акций РФ за отчетную неделю $130 млн. "Прошлая неделя стала худшей для ETF с начала марта. Как и всегда, именно они оказались движущей силой для просадки рынка. В целом, оттоки из российских ETF по итогам недели составили $130 млн. Небольших притоков в фонды GEM (глобальные фонды, инвестирующие в развивающиеся рынки) вновь оказалось недостаточно, чтобы хоть как-то повлиять на общий результат: отток в $110 млн из акций РФ. Падение цен на нефть и угрозы введения США новых санкций стали ключевыми факторами, определяющими слабость котировок акций РФ. Мы ждем замедления оттоков в ближайшие недели, что создаст хороший момент для входа в российский рынок", - пишут аналитики.

Опубликовано: /Интерфакс/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
Лента аналитики
23 июня 2017 года 17:21
В среднесрочной перспективе евро будет чувствительнее реагировать на поступающие экономические данные - eToro
"Евро укрепляется, но скромными темпами. В моменте пара EUR/USD "коснулась" максимумов понедельника на 1,1187, но на тестирование отметки 1,12 так и не решилась. Единая валюта "переваривает" неоднозначную статистику из Еврозоны по деловой активности. PMI в производстве подскочил в июне к 6-летнему...    читать дальше
.
23 июня 2017 года 15:46
Рынки драгметаллов подрастают - "Открытие Брокер"
"Сегодня рынки драгоценных металлов вновь подрастают на фоне небольшого ослабления курса доллара США, американский фондовый рынок корректируется вниз. Поддержку ценам оказывает политическая нестабильность, но летний сезон не способствует покупкам. Запасы в платиновых ETF-фондах подросли, запасы в...    читать дальше
.
23 июня 2017 года 14:46
Дальнейшее падение цен на нефть видится маловероятным - Бинбанк
"До конца недели "медведям" все же удалось достичь своих целей и опустить нефтяные цены к новым минимумам 2017 года – в диапазон $44-45. Однако после драматического падения котировок в среду, вызванного очередным всплеском негативных настроений инвесторов за четверг и пятницу котировкам удалось...    читать дальше
.
23 июня 2017 года 14:00
В случае усиления "бычьих" настроений возможен рост золота к 1261,94 - Dukascopy Bank SA
"Сегодня в ходе утренних торгов пара демонстрирует уверенный рост, где в 10:20 мск XAU/USD уже преодолела месячную РР на 1251,95. Согласно часовому графику, следующими локальными уровнями сопротивления являются 200-часовая SMA и верхняя линия Боллинджера на отметках 1254,40/1254,31, вблизи которых...    читать дальше
.
23 июня 2017 года 13:09
Краткосрочные ориентиры для EUR/USD прежние - 1,112-1,119 - "Нордеа Банк"
"U.S. dollar продолжает терять ранее занятые позиции. Члены ФРС, выступления которых изобиловали на текущей неделе, не внесли заметного изменения в ожидания рынка. Сегодня в фокусе будут данные по индексам деловой активности в еврозоне и США за июнь. Майский композитный PMI в ЕС достигал...    читать дальше
.
23 июня 2017 года 11:46
Нефть в среднесрочном периоде будет находиться в диапазоне $45-50/баррелей - Банк "Санкт-Петербург"
"Рынок нефти, на наш взгляд, достиг локального "дна" и будет пытаться отыгрывать потери последних недель, хотя риски еще одной волны снижения до $42-43/баррелей по Brent, конечно, остаются. Полагаем, что нефть в среднесрочном периоде будет находиться в диапазоне $45-50/баррелей, т.е. сместится в...    читать дальше
.
23 июня 2017 года 10:53
Текущие уровни доходностей российских еврооблигаций уже начинают выглядеть привлекательными для инвесторов - Росбанк
"Давление на рынки долларового долга из развивающихся стран наблюдалось в течение всей недели. Российский рынок еврооблигаций не стал исключением: доходности долгосрочных бумаг выросли на 15-20 бп, вернувшись на уровни конца марта: Россия’22 - 3,2%, Россия’26 - 4,13%, Россия’43 - 4,95%. Размер...    читать дальше
.
23 июня 2017 года 10:30
Участники нефтяного рынка будут внимательно следить за сегодняшним отчетом Baker Hughes - AMarkets
"После крайне неудачного начала недели, котировки нефти в четверг все же смогли восстановиться с локальных минимумов и закрыть день на положительной территории - выше $45 за баррель. Участники рынка будут внимательно следить за сегодняшним отчетом Baker Hughes по активным нефтяным платформам в...    читать дальше
.
23 июня 2017 года 09:44
Brent торгуется выше $45,4
Американские фондовые индексы по итогам торгов в четверг показали слабые и разнонаправленные изменения. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в ходе торгов в пятницу изменяются разнонаправлено. Нефть дорожает в ходе азиатских торгов в пятницу.    читать дальше
.
23 июня 2017 года 09:26
На рынке нефти по-прежнему преобладают "медвежьи" настроения - eToro
"Нефть привлекла спрос на минимальных с ноября отметках и немного восстановилась, вернувшись выше уровня 45 по сорту Brent. На рынке по-прежнему преобладают "медвежьи" настроения, и коррекция была весьма скромной, но, по крайней мере, мы увидели прекращение падения и стабилизацию. В текущей...    читать дальше
.
Страница 1 из 6
.
1
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

.