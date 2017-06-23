Рынки драгметаллов подрастают - "Открытие Брокер"

"Сегодня рынки драгоценных металлов вновь подрастают на фоне небольшого ослабления курса доллара США, американский фондовый рынок корректируется вниз. Поддержку ценам оказывает политическая нестабильность, но летний сезон не способствует покупкам. Запасы в платиновых ETF-фондах подросли, запасы в остальных ETF-фондах не изменились. Цены на драгоценные металлы на бирже в Шанхае подросли, объемы торгов в золоте понизились, в платине подросли. Курс юаня к доллару США ускоряет ослабление. Цены на золото снижались к уровню 1247$, после чего восстановились к уровню 1258$. Ближайшими уровнями поддержки в золоте являются 1247-1220$, уровни сопротивления – 1259-1265$", - отмечает аналитик по товарным рынкам "Открытие Брокер" Оксана Лукичева..