Рынок акций РФ перепродан и имеет потенциал роста даже при цене нефти на уровне $45 за баррель - Credit Suisse

Акции российских компаний в настоящее время выглядят перепроданными, считают аналитики Credit Suisse.

Как говорится в обзоре инвестбанка, даже при цене нефти на уровне $45 за баррель у фондового рынка РФ есть потенциал роста. При этом сырьевые аналитики Credit Suisse ожидают восстановления цен на нефть до $60 за баррель к концу 2017 года.

Эксперты отмечают, что текущую слабость котировок акций РФ можно использовать как удачную точку входа, хотя, возможно, негатив относительно этих бумаг какое-то время сохранится.

"Принимая во внимание рост негатива относительно акций РФ (в первую очередь из-за слабости рубля), мы признаем, что торговля на повышение российского рынка может быть немного ранней. Однако мы считаем, что сейчас хороший момент для покупки подешевевших акций РФ", - говорится в обзоре.