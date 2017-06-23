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23 июня 2017 года 14:46

Дальнейшее падение цен на нефть видится маловероятным - Бинбанк

"До конца недели "медведям" все же удалось достичь своих целей и опустить нефтяные цены к новым минимумам 2017 года – в диапазон $44-45. Однако после драматического падения котировок в среду, вызванного очередным всплеском негативных настроений инвесторов за четверг и пятницу котировкам удалось восстановиться до уровней $45,3. На наш взгляд, нефтяной актив на данный момент является существенно перепроданным, и данная перепроданность обусловлена, с одной стороны, настроениями трейдеров, давление на которые оказывает растущее производство в Ливии и Нигерии, а с другой стороны, текущий фьючерский контракт экспирируется в ближайшее время, и именно он является последним контрактом, который заключался в "устаревших" условиях шестимесячного действия пакта ОПЕК. По нашим оценкам, фундаментальные показатели нефтяного рынка (в виде данных о более существенном сокращении мировых запасов энергоносителя, которые появятся, по нашим ожиданиям, в начале июля) позволят сентябрьскому нефтяному фьючерсу оттолкнуться от текущих заниженных ценовых уровней и перейти в фазу роста. На следующей неделе мы не ожидаем высокой волатильности нефтяных цен и полагаем, что цены будут находиться в "боковом" коридоре $45-47. Также нами отмечается, что новые пробои уровней поддержки в $44,5 на следующей неделе видятся маловероятными – нефть, скорее всего, сможет получить поддержку от данных об очередном сокращении запасов сырой нефти в США, а также спокойный новостной фон за счет незначительных вербальных интервенций со стороны стран – участников сделки ОПЕК+", - комментирует ситуацию аналитик Бинбанка Антон Покатович.

Опубликовано: /Бинбанк/
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