В случае усиления "бычьих" настроений возможен рост золота к 1261,94 - Dukascopy Bank SA

"Сегодня в ходе утренних торгов пара демонстрирует уверенный рост, где в 10:20 мск XAU/USD уже преодолела месячную РР на 1251,95. Согласно часовому графику, следующими локальными уровнями сопротивления являются 200-часовая SMA и верхняя линия Боллинджера на отметках 1254,40/1254,31, вблизи которых пара торгуется в данный момент. В случае усиления "бычьих" настроений возможен и дальнейший рост к недельной РР на 1261,94. Укрепление золота в пятницу утром связано со снижением курса американского доллара к мировым валютам", - отмечают в Dukascopy Bank SA.