"Сбербанк", "Роснефть" и "Газпром" выглядят интересно для покупки - ВТБ 24

"Нефть отступила от достигнутых минимумов на 2%. Пока что это не более чем отскок, который, тем не менее, принёс облегчение на российский финансовый рынок. Рубль сумел отыграть часть потерь последних торговых сессий, остановилось снижение по индексу РТС. Возврат индекса РТС к уровням начала ноября в полной мере коррелирует с динамикой цен на нефть, вернувшимся к стартовым уровням "ралли" на решении ОПЕК+. Обращаем внимание на образовавшуюся перепроданность нашего рынка (RSI<30 на дневном графике индекса РТС). Это создаёт предпосылки для начала осторожных покупок спекулянтами. В рамках коррекционного отскока можно рассчитывать на подъём рынка примерно на 4%. Отыгрывать вероятное движение стоит в наиболее ликвидных бумагах. "Сбербанк", "Роснефть" и "Газпром" выглядят интересно для покупки. Стоит "подбирать" после дивидендной отсечки ГМК "Норникель" – игра на закрытие дивидендного "гэпа" актуальна. В свете позитивных ожиданий по динамике акций "Норникеля" с текущих уровней обращают на себя внимание и перспективы акций "Rusal". Уровень 0,75 руб. представляется сильным уровнем поддержки для акций "РусГидро", от которого стоит формировать спекулятивные позиции с "коротким стоп-лоссом", - комментирует ситуацию главный аналитик ВТБ 24 Станислав Клещев.