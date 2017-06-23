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Главная / Аналитикам / Аналитика / "Сбербанк", "Роснефть" и "Газпром" выглядят интересно для покупки - ВТБ 24
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23 июня 2017 года 13:24
"Сбербанк", "Роснефть" и "Газпром" выглядят интересно для покупки - ВТБ 24
"Нефть отступила от достигнутых минимумов на 2%. Пока что это не более чем отскок, который, тем не менее, принёс облегчение на российский финансовый рынок. Рубль сумел отыграть часть потерь последних торговых сессий, остановилось снижение по индексу РТС. Возврат индекса РТС к уровням начала ноября в полной мере коррелирует с динамикой цен на нефть, вернувшимся к стартовым уровням "ралли" на решении ОПЕК+. Обращаем внимание на образовавшуюся перепроданность нашего рынка (RSI<30 на дневном графике индекса РТС). Это создаёт предпосылки для начала осторожных покупок спекулянтами. В рамках коррекционного отскока можно рассчитывать на подъём рынка примерно на 4%. Отыгрывать вероятное движение стоит в наиболее ликвидных бумагах. "Сбербанк", "Роснефть" и "Газпром" выглядят интересно для покупки. Стоит "подбирать" после дивидендной отсечки ГМК "Норникель" – игра на закрытие дивидендного "гэпа" актуальна. В свете позитивных ожиданий по динамике акций "Норникеля" с текущих уровней обращают на себя внимание и перспективы акций "Rusal". Уровень 0,75 руб. представляется сильным уровнем поддержки для акций "РусГидро", от которого стоит формировать спекулятивные позиции с "коротким стоп-лоссом", - комментирует ситуацию главный аналитик ВТБ 24 Станислав Клещев.
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23 июня 2017 года 17:21
В среднесрочной перспективе евро будет чувствительнее реагировать на поступающие экономические данные - eToro
"Евро укрепляется, но скромными темпами. В моменте пара EUR/USD "коснулась" максимумов понедельника на 1,1187, но на тестирование отметки 1,12 так и не решилась. Единая валюта "переваривает" неоднозначную статистику из Еврозоны по деловой активности. PMI в производстве подскочил в июне к 6-летнему... читать дальше
.23 июня 2017 года 15:46
"Сегодня рынки драгоценных металлов вновь подрастают на фоне небольшого ослабления курса доллара США, американский фондовый рынок корректируется вниз. Поддержку ценам оказывает политическая нестабильность, но летний сезон не способствует покупкам. Запасы в платиновых ETF-фондах подросли, запасы в... читать дальше
.23 июня 2017 года 14:46
"До конца недели "медведям" все же удалось достичь своих целей и опустить нефтяные цены к новым минимумам 2017 года – в диапазон $44-45. Однако после драматического падения котировок в среду, вызванного очередным всплеском негативных настроений инвесторов за четверг и пятницу котировкам удалось... читать дальше
.23 июня 2017 года 14:00
"Сегодня в ходе утренних торгов пара демонстрирует уверенный рост, где в 10:20 мск XAU/USD уже преодолела месячную РР на 1251,95. Согласно часовому графику, следующими локальными уровнями сопротивления являются 200-часовая SMA и верхняя линия Боллинджера на отметках 1254,40/1254,31, вблизи которых... читать дальше
.23 июня 2017 года 13:09
"U.S. dollar продолжает терять ранее занятые позиции. Члены ФРС, выступления которых изобиловали на текущей неделе, не внесли заметного изменения в ожидания рынка. Сегодня в фокусе будут данные по индексам деловой активности в еврозоне и США за июнь. Майский композитный PMI в ЕС достигал... читать дальше
.23 июня 2017 года 11:46
"Рынок нефти, на наш взгляд, достиг локального "дна" и будет пытаться отыгрывать потери последних недель, хотя риски еще одной волны снижения до $42-43/баррелей по Brent, конечно, остаются. Полагаем, что нефть в среднесрочном периоде будет находиться в диапазоне $45-50/баррелей, т.е. сместится в... читать дальше
.23 июня 2017 года 10:53
Текущие уровни доходностей российских еврооблигаций уже начинают выглядеть привлекательными для инвесторов - Росбанк
"Давление на рынки долларового долга из развивающихся стран наблюдалось в течение всей недели. Российский рынок еврооблигаций не стал исключением: доходности долгосрочных бумаг выросли на 15-20 бп, вернувшись на уровни конца марта: Россия’22 - 3,2%, Россия’26 - 4,13%, Россия’43 - 4,95%. Размер... читать дальше
.23 июня 2017 года 10:30
"После крайне неудачного начала недели, котировки нефти в четверг все же смогли восстановиться с локальных минимумов и закрыть день на положительной территории - выше $45 за баррель. Участники рынка будут внимательно следить за сегодняшним отчетом Baker Hughes по активным нефтяным платформам в... читать дальше
.23 июня 2017 года 09:44
Американские фондовые индексы по итогам торгов в четверг показали слабые и разнонаправленные изменения. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в ходе торгов в пятницу изменяются разнонаправлено. Нефть дорожает в ходе азиатских торгов в пятницу. читать дальше
.23 июня 2017 года 09:26
"Нефть привлекла спрос на минимальных с ноября отметках и немного восстановилась, вернувшись выше уровня 45 по сорту Brent. На рынке по-прежнему преобладают "медвежьи" настроения, и коррекция была весьма скромной, но, по крайней мере, мы увидели прекращение падения и стабилизацию. В текущей... читать дальше
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