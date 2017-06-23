USD/RUB краткосрочно– 58,8–60,5 - "Нордеа Банк"

"Рубль, наряду с прочими ЕМ валютами, восстанавливает часть потерь на фоне отката нефтяных цен от 7-месячных минимумов и отступлением USD. Приближение пика налогов также будет "играть на руку" российской валюте, однако с учетом комфортной ситуации на денежном рынке эффект не будет носить выраженного характера. USD/RUB краткосрочно– 58,8–60,5", - полагает аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов.