Возможно, USD/RUB сможет вернуться в район 59 с последующей целью на 58,60 - ГК "Форекс Клуб"

"Текущие уровни цен на нефть неприемлемы для активного наращивания добычи. И, возможно, именно сегодня показатель от BakerHughes пойдет вниз. И этого будет достаточно, чтобы возродить спрос на Brent с ближайшей целью на отметке 46,30. При таком сценарии USD/RUB сможет вернуться в район 59 с последующей целью на 58,60", - отмечает старший аналитик ГК "Форекс Клуб" Алена Афанасьева.