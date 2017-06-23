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23 июня 2017 года 11:15
Возможно, USD/RUB сможет вернуться в район 59 с последующей целью на 58,60 - ГК "Форекс Клуб"
"Текущие уровни цен на нефть неприемлемы для активного наращивания добычи. И, возможно, именно сегодня показатель от BakerHughes пойдет вниз. И этого будет достаточно, чтобы возродить спрос на Brent с ближайшей целью на отметке 46,30. При таком сценарии USD/RUB сможет вернуться в район 59 с последующей целью на 58,60", - отмечает старший аналитик ГК "Форекс Клуб" Алена Афанасьева.
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23 июня 2017 года 17:21
В среднесрочной перспективе евро будет чувствительнее реагировать на поступающие экономические данные - eToro
"Евро укрепляется, но скромными темпами. В моменте пара EUR/USD "коснулась" максимумов понедельника на 1,1187, но на тестирование отметки 1,12 так и не решилась. Единая валюта "переваривает" неоднозначную статистику из Еврозоны по деловой активности. PMI в производстве подскочил в июне к 6-летнему... читать дальше
.23 июня 2017 года 15:46
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.23 июня 2017 года 14:46
"До конца недели "медведям" все же удалось достичь своих целей и опустить нефтяные цены к новым минимумам 2017 года – в диапазон $44-45. Однако после драматического падения котировок в среду, вызванного очередным всплеском негативных настроений инвесторов за четверг и пятницу котировкам удалось... читать дальше
.23 июня 2017 года 14:00
"Сегодня в ходе утренних торгов пара демонстрирует уверенный рост, где в 10:20 мск XAU/USD уже преодолела месячную РР на 1251,95. Согласно часовому графику, следующими локальными уровнями сопротивления являются 200-часовая SMA и верхняя линия Боллинджера на отметках 1254,40/1254,31, вблизи которых... читать дальше
.23 июня 2017 года 13:09
"U.S. dollar продолжает терять ранее занятые позиции. Члены ФРС, выступления которых изобиловали на текущей неделе, не внесли заметного изменения в ожидания рынка. Сегодня в фокусе будут данные по индексам деловой активности в еврозоне и США за июнь. Майский композитный PMI в ЕС достигал... читать дальше
.23 июня 2017 года 11:46
"Рынок нефти, на наш взгляд, достиг локального "дна" и будет пытаться отыгрывать потери последних недель, хотя риски еще одной волны снижения до $42-43/баррелей по Brent, конечно, остаются. Полагаем, что нефть в среднесрочном периоде будет находиться в диапазоне $45-50/баррелей, т.е. сместится в... читать дальше
.23 июня 2017 года 10:53
Текущие уровни доходностей российских еврооблигаций уже начинают выглядеть привлекательными для инвесторов - Росбанк
"Давление на рынки долларового долга из развивающихся стран наблюдалось в течение всей недели. Российский рынок еврооблигаций не стал исключением: доходности долгосрочных бумаг выросли на 15-20 бп, вернувшись на уровни конца марта: Россия’22 - 3,2%, Россия’26 - 4,13%, Россия’43 - 4,95%. Размер... читать дальше
.23 июня 2017 года 10:30
"После крайне неудачного начала недели, котировки нефти в четверг все же смогли восстановиться с локальных минимумов и закрыть день на положительной территории - выше $45 за баррель. Участники рынка будут внимательно следить за сегодняшним отчетом Baker Hughes по активным нефтяным платформам в... читать дальше
.23 июня 2017 года 09:44
Американские фондовые индексы по итогам торгов в четверг показали слабые и разнонаправленные изменения. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в ходе торгов в пятницу изменяются разнонаправлено. Нефть дорожает в ходе азиатских торгов в пятницу. читать дальше
.23 июня 2017 года 09:26
"Нефть привлекла спрос на минимальных с ноября отметках и немного восстановилась, вернувшись выше уровня 45 по сорту Brent. На рынке по-прежнему преобладают "медвежьи" настроения, и коррекция была весьма скромной, но, по крайней мере, мы увидели прекращение падения и стабилизацию. В текущей... читать дальше
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