Текущие уровни доходностей российских еврооблигаций уже начинают выглядеть привлекательными для инвесторов - Росбанк

"Давление на рынки долларового долга из развивающихся стран наблюдалось в течение всей недели. Российский рынок еврооблигаций не стал исключением: доходности долгосрочных бумаг выросли на 15-20 бп, вернувшись на уровни конца марта: Россия’22 - 3,2%, Россия’26 - 4,13%, Россия’43 - 4,95%. Размер премии к кривой суверенных обязательств США расширился к уровням начала года, Россия’26/UST'10 – 200 бп. По нашему мнению, текущие уровни доходностей российских еврооблигаций уже начинают выглядеть привлекательными для инвесторов, которые сохраняют "аппетит" к риску, что создает возможности для укрепления рынка на следующей неделе", - отмечают аналитики Росбанка.