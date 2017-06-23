Участники нефтяного рынка будут внимательно следить за сегодняшним отчетом Baker Hughes - AMarkets

"После крайне неудачного начала недели, котировки нефти в четверг все же смогли восстановиться с локальных минимумов и закрыть день на положительной территории - выше $45 за баррель. Участники рынка будут внимательно следить за сегодняшним отчетом Baker Hughes по активным нефтяным платформам в США. Учитывая, что прошлая неделя могла стать 23 неделей роста числа буровых подряд, трейдеры могут возобновить продажи актива. Между тем в ING Commodities ожидают, что влияние тропического шторма "Синди" в Мексиканском заливе, который уже закрыл некоторые нефтяные вышки и платформы, скорее всего, снизит запасы нефти на следующей неделе", - отмечает ведущий аналитик AMarkets Артем Деев.