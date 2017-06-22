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22 июня 2017 года 19:07
Уровень в 60 рублей за доллар по-прежнему представляется привлекательным для продажи валютной выручки - ИК "Велес Капитал"
"Уже в утренние часы доллар на максимуме поднимался выше 60,4 руб. Однако к середине дня цене на нефть марки Brent все же удалось восстановить позиции выше 45 долларов, и американской валюте пришлось отступить ниже 60 рублей, в том числе под давлением экспортеров. Накануне предстоящих налоговых платежей уровень в 60 рублей по-прежнему представляется привлекательным для продажи валютной выручки, что сдерживает дальнейшее продвижение доллара. Однако ситуация на рынке нефти остается весьма волатильной, и уже после прохождения пика налоговых выплат рублю понадобится, как минимум, стабилизация цены на нефть выше 45 долларов, чтобы удержать равновесие в районе 60 рублей. В то же время стоит отметить, что дальнейшее снижение цен на нефть является ключевым инфляционным риском, озвученным Банком России на последнем заседании. Кроме того, индикативная депозитная ставка, рассчитываемая регулятором, к середине июня опустилась до новых минимумов. Такая динамика может еще больше уменьшить склонность к сбережению домашних хозяйств, что также беспокоило ЦБ на последнем заседании. Данные факторы на ряду с "зависшей" на отметке 4,2% инфляцией могут заметно повысить вероятность паузы в цикле смягчения процентной политики ЦБ, что, в свою очередь, возобновит интерес к рублю", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.
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22 июня 2017 года 17:24
В четверг доллар торгуется под давлением в парах с сырьевыми валютами, которые восстанавливаются на фоне небольшого отскока цен на нефть. Также "американец" уступает иене, а в парах с европейскими валютами держится относительно стабильно. Несмотря на слабость доллара, евро и фунт не решаются на... читать дальше
.22 июня 2017 года 14:58
"U.S. dollar приостановил рост к "мейджорам", при этом высокодоходные валюты продолжили ослаблять позиции в паре с "американцем". Сегодня очередной относительно спокойный день для основных валют на Forex. Евро может продемонстрировать сдержанное укрепление на фоне позитивных данных по индексу... читать дальше
.22 июня 2017 года 14:36
"Нефтяной рынок продолжает концентрироваться на негативе. Данные от Минэнерго США, указавшие на большее, чем ожидалось, сокращение запасов нефти и нефтепродуктов, лишь не надолго поддержали цены на "черное золото". Формально поводом для возобновления продаж стали данные о сохранении положительной... читать дальше
.22 июня 2017 года 13:02
Наблюдаем спекулятивный "выброс" из сложившегося за последнее полугодие диапазона нефтяных котировок - "Открытие Брокер"
"Текущее снижение цен на нефть не связано с влиянием фундаментальных факторов и носит исключительно спекулятивный характер. С начала 2017 года индекс доллара снизился на 5%. Поскольку нефть номинирована в долларах США, при прочих равных, снижение показателя должно стимулировать рост котировок.... читать дальше
.22 июня 2017 года 12:00
"Цены на нефть основных эталонных сортов продолжают пребывать под давлением, даже несмотря на возобновившееся на прошлой неделе в США падение коммерческих запасов сырой нефти и бензина. Участники пока еще настроены очень негативно. В таких условиях я не удивлюсь, если Brent проверит на прочность и... читать дальше
.22 июня 2017 года 10:57
Котировки российских евробондов, вероятно, будут по давлением очередной ценовой просадки в нефти - Промсвязьбанк
"Сегодня нефть Brent продолжила торговаться ниже отметки 45 долларов/баррель. При этом российский сегмент евробондов вчера не успел отреагировать на очередную просадку в нефти, поэтому сегодня, скорее всего, стоит ожидать умеренного снижения котировок. При этом доходности UST-10 остаются... читать дальше
.22 июня 2017 года 10:42
"Обвал котировок нефти продолжился и в среду. В результате стоимость нефти марки Brent снизилась до минимального уровня за 10 месяцев, преодолев поддержку в $45 за баррель. Еще один виток агрессивных распродаж стал следствием реакции участников рынка на выход правительственного отчета от Минэнерго... читать дальше
.22 июня 2017 года 10:21
"Статистика от Минэнерго США вышла получше ожиданий, но ее данных пока явно не хватает для разворота нефти, поскольку крайне сильно упали инфл. ожидания по США, а в самих данных недостаточно именно структурных изменений: уровни по запасам все еще выше 5-летней средней, плюс растет добыча нефти... читать дальше
.22 июня 2017 года 09:43
Фондовые индексы Dow Jones Industrial Average и S&P 500 снизились по итогам торгов в среду, Nasdaq вырос. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в четверг. Нефть стабильна в ходе азиатских торгов в четверг. читать дальше
.22 июня 2017 года 09:35
Поначалу в среду нефть пыталась стабилизироваться и даже расти. Но усиление "медвежьих" настроений не заставило себя ждать. У уровня 46,60 Brent "захлестнула" волна продаж, отправив актив к минимумам 15 ноября на отметке 44,36. По итогам дня баррель подешевел на 2,25%, констатирует региональный... читать дальше
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