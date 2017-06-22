Доллар может получить толчок к росту - eToro

В четверг доллар торгуется под давлением в парах с сырьевыми валютами, которые восстанавливаются на фоне небольшого отскока цен на нефть. Также "американец" уступает иене, а в парах с европейскими валютами держится относительно стабильно. Несмотря на слабость доллара, евро и фунт не решаются на подъем в условиях неопределенности вокруг Брекзита и перспектив монетарной политики Центробанков, констатирует региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас.

Иена получила поддержку со стороны японских властей, которые впервые с декабря повысили оценку экономического роста. Также небольшим подспорьем для валюты служит уклонение от рисков, которое сохраняется на мировых рынках, несмотря на попытки восстановления цен на "черное золото". Но потенциал роста иены, тем не менее, выглядит ограниченным. В паре USDJPY, скорее всего, пока будет сохраняться нейтральный настрой. Однако если целостность поддержки 111 снова будет нарушена, риски для доллара возрастут.

Свежие данные из США не оказали заметного влияния не поведение доллара. Первичные обращения за пособиями по безработице слегка превысили прогнозы, но в целом остались на минимальных почти за 45 лет значениях. Тем временем индекс цен на жилье вырос на 0,7%, превысив ожидания роста на 0,5%. Таким образом, 3-месячное скользящее среднее индекса достигло максимального за 4 года уровня.

"В краткосрочной перспективе доллар, скорее всего, продолжит консолидироваться с нисходящим уклоном на фоне отсутствия драйверов. Завтра динамика основных валют может оживиться за счет статистики. Европа и Америка публикуют блок данных по деловой активности в производстве и секторе услуг, которые сформируют краткосрочные настроения по паре EUR/USD и американской валюте в целом. Если показатели из США выйдут на уровне прогнозов или выше, евро пойдет в направлении уровня 1,11", - полагает специалист eToro.