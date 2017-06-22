Сегодня фондовые торги могут закрыться в "плюсе" - "Открытие Брокер"

"На вечер событий немного. Разве только можно выделить статистику по ценам на жилье от NAHB США. Впрочем, американские инвесторы продолжат борьбу с нефтяным пессимизмом, который обещает сдержанный старт торгов. Фьючерс на S&P 500 подрастал в пределах 0,1%. Российский рынок акций может закрыть день в "плюсе", особенно в том случае, если нефть поддержит данное стремление. Рубль также готов отыграть часть потерь", - отмечает аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.